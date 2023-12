Preocupa a vecinos de Santa Margarita el tiempo que durarán las obras

Vecinos y comerciantes de la Avenida Santa Margarita manifestaron su preocupación por el tráfico que se hará en la zona y el tiempo que durarán las obras de pavimentación que iniciarán la próxima semana.

Eliodoro Cárdenas, un vecino que vive cercano a Periférico, pidió que hagan rápido la obra: “Yo creo que se nos va a complicar porque es una avenida muy transitada y pasan muchos carros más que en Avenida Santa Esther”.

“Nos dijeron que iban a empezar el lunes pasado, pero ahora que la próxima semana, nos va a afectar mucho por la entrada y salida de carros, además necesitamos que entren los carros”, explicó Michel, empleada de una dispensadora de agua.

“Pensamos que nos va a afectar bastante, principalmente porque se va limitar el estacionamiento, van a cerrar un lado y el otro lo van a realizar a contraflujo eso significa que no vamos a tener estacionamiento”, comentó Joaquín, propietario de una abarrotera.

“Yo tengo una úlcera varicosa y ando en moto, entonces creo que sí será muy complicado transitar. El problema no es que se hagan las obras, sino que las hagan rápido que pongan gente a trabajar y seleccionen a los empleados y no nada más anden en el celular”, dijo Ricardo Palacios.

Ya valió el tráfico que se hará”, dijo Patty Cortes.

“Patty Cortes y la afectación a todos los comerciantes que rentan sobre la avenida”, añadió Jesús Magaña.

Otros lamentaron que vayan a iniciar en plena temporada navideña.

“Y ustedes no piensan en los locatarios que ahorita viene la temporada navideña y no pueden esperarse hasta enero cuando el tiempo ya es malo, piénsele tantito y se tiene que pagar renta y servicios y de ante mano saben que las rentas no son baratas en esa zona pónganse en nuestro lugar”, dijo Sandra Lomelí.

Jorge Arce también manifestó su preocupación sobre la fecha en la que iniciarán las obras.

David Hernández, un profesionista que vive en una de las colonias aledañas a la Avenida Santa Margarita, manifestó su preocupación por el tiempo que hará para llegar a su trabajo.

“El gran problema del tráfico es cruzar Periférico y luego pasar la zona de la Basílica de Zapopan y la zona de Plaza Patria y si estas bloqueando la salida hacia periférico se generará un serio problema”, dijo este vecino de Jardines del Valle que todos los días usa el transporte público.

