Por toma clandestina, hay retraso en distribución de gasolinas en Guadalajara

Debido a una toma clandestina de hidrocarburo en uno de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), decenas de gasolineras, principalmente aquellas ubicadas en Zapopan, dejaron de despachar gasolina a sus clientes.



Aunque no dieron un estimado de gasolineras afectadas y en qué regiones, Pemex reconoció que están teniendo un retraso en la distribución de combustible, pero negó que haya desabasto. La empresa productiva del estado promete que se retomará el servicio a las gasolineras afectadas "lo antes posible".

"Recientemente hemos tenido muchísimas tomas clandestinas en las que, una vez que se afecta al ducto con la sustracción ilícita y demás, todos los artefactos ilícitos tienen que ser retirados para que el ducto funcione de manera óptima, esto ha hecho que tenga que ser detenido", señaló Irasema Tijerina, representante de Comunicación Corporativa de Pemex en Jalisco.

El retraso en la distribución ha provocado diversas afectaciones. Por ejemplo, la gasolinera de British Petroleum (BP) ubicada en Periférico y San Isidro cerró desde hace tres días por la falta de combustible, con pérdidas económicas importantes.

"Nos quedamos sin combustible a partir del lunes 31 de diciembre, y nos ha afectado porque despachamos aproximadamente 20 mil litros diarios de gasolina, y hemos perdido como 400 mil pesos al día", estimó Karina Martínez, encargada de la estación de servicio.

La gasolinera Repsol ubicada en Avenida Acueducto y Avenida del Valle cerró desde las 9 de la noche del 2 de enero. "Podríamos perder ingresos y tener dificultades para pagar a los despachadores, que además reciben propinas de los clientes y las están dejando de recibir", explicó Alejandro Alvarado, titular del lugar.

A pocos metros, la estación de servicio Repsol de la Avenida Acueducto y Valle de Atemajac todavía despacha gasolina a sus clientes gracias a sus reservas. Sin embargo, si el retraso en la distribución continúa, la gasolinera cerrará sus operaciones, reconoció la encargada Laura Bañuelos.

"Por la capacidad de mis tanques no me ha afectado y seguimos operando con nuestras reservas, pero mañana podríamos parar, porque están llegando más clientes que usan otras gasolineras que ya cerraron por el problema que tiene Pemex, y me puedo quedar sin combustible para surtir", comentó.

Según estimaciones de gasolineras afectadas, podría haber hasta 150 estaciones de servicio cerradas momentáneamente por la falta de combustible en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.

