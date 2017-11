Por sobredemanda, escasean placas para motocicletas

Hace unos días que no todos los jaliscienses que requieren placas vehiculares para su motocicleta pueden conseguirlas, ya que, según la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), la demanda durante este año estuvo muy por arriba de sus expectativas y eso ocasionó que se terminaran antes de concluirlo.

Por ejemplo, en la Recaudadora 05, que se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semov), aquellos que acudieron este jueves a tramitarlas recibieron un simple “no hay, nos llegan hasta enero”. Y aquellos, como Jorge y Cristian, que decidieron investigar qué requerían para un permiso para circular sin placas, se decepcionaron rápidamente.

“Venimos a ver lo del permiso, pero cuesta muy caro ¡30 por día! Pues te sale como 900 pesos al mes y pues yo prefiero guardar mi moto hasta que haya placas, porque no voy a pagar eso y circular con ella así no se puede”, recalcó Cristian.

Otro afectado fue Marlon Espinosa, quien acudió hace algunos días a obtener sus placas a la misma recaudadora, ya que adquirió una motocicleta que necesitaba para el negocio familiar que encabeza. Sin embargo, también le comentaron que podría tramitarlas el próximo año.

“Y luego quise sacar un permiso, que me dijeron que costaba 30 pesos el día. Pero que no tenían papel para imprimirlo y pues qué pocos profesionales, ¿cómo no vas a tener un papel para imprimir un permiso, si a eso te dedicas?”.

Ahora, sí hay papelería. Sin embargo, el trámite de placas cuesta mil 133, si lo que se informa en la Recaudadora 05 es verdad, el permiso para quienes acaban de adquirir una motocicleta y la necesitan costaría alrededor de mil pesos, suponiendo que las placas están listas el 1 de enero.

Esta Casa Editorial solicitó entrevista con Sepaf, pero no se ha obtenido respuesta.

NM