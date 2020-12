Por falta de un estudio técnico, incumplen en actualizar taxímetro

La Secretaría de Transporte (Setran) explicó que desde 2011 no se actualiza la tarifa del taxímetro en la ciudad porque cualquier modificación “debe estar justificada por un estudio técnico, que no se ha hecho, y una solicitud, que no se ha recibido”.

En 2016, el Instituto de Movilidad sólo aprobó los parámetros para determinar las tarifas de taxi en Jalisco, pero ya no se dio seguimiento. Ese estatus se mantiene.

Según el documento, publicado en el Periódico Oficial, las tarifas debían revisarse durante el tercer trimestre de cada año, condición que no sólo no ocurre sino que los taxistas de la metrópoli ignoran el uso del taxímetro y cobran lo que quieren.

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado indica que las tarifas del taxímetro se establecerán por parte de la Secretaría con base en el dictamen técnico emitido por la instancia correspondiente: el Instituto de Movilidad cuando se trate del Área Metropolitana de Guadalajara, o la Secretaría de Medio Ambiente cuando sea en el interior del Estado, y con el visto bueno del Comité Técnico de Validación.

“Con tarifas establecidas previamente, de acuerdo a la zonificación autorizada por la Secretaría, tomando en cuenta opiniones, estudios y datos de organismos auxiliares y de consulta competentes”, se agrega en el Artículo 88.