Taxistas de ZMG ignoran uso de taxímetro y cobran lo que quieren

En Periférico y Calzada Independencia, la mayoría de los taxistas recoge pasaje sin utilizar el taxímetro.

Los conductores ofrecen viajes y solamente basan su tarifa en cálculos generales. Algunos ni siquiera se molestan en mostrar el aparato a los clientes.

Ramón, un conductor que espera subir pasaje en Plaza Independencia, es uno de los pocos que usa el taxímetro. Aceptó que lo hace porque lleva pocos meses de taxista. “Veo que 90% de los compañeros no trae el aparato porque la tarifa es muy baja”.

Jorge, otro chofer, agregó que ya ni se usa porque apenas en diciembre recuperaron clientes.

Usuarios explicaron que utilizan este servicio porque no tienen tiempo de esperar los camiones o porque es más seguro para evitar contagios.

Vía Transparencia, la Secretaría de Transporte (Setran) contestó que no ha hecho operativos por el uso del taxímetro. Sin embargo, de las revisiones ordinarias afirmó que del 6 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020 sancionaron sólo a 66 vehículos. Incumplir esta medida es causa de revocación de concesión.

Suman nueve años sin actualizar tarifas para taxímetros en metrópoli

PADRÓN. Los usuarios de autos de alquiler padecen por la falta de taxímetros. Los cobros los impone el chofer. EL INFORMADOR • G. Gallo

El rezago provoca que los taxistas no usen el dispositivo y abusen de los usuarios. Cobran lo que quieren

Ya se cumplieron nueve años desde que actualizaron por última vez los precios para el uso del taxímetro en la ciudad. De acuerdo con información de la Secretaría de Transporte (Setran), las tarifas establecidas y autorizadas se pueden consultar en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, “en el cual indica que la última modificación a las tarifas fue publicada el 26 de marzo de 2011, donde se autorizaron las tarifas diurna y nocturna”.

Según el documento, el servicio público de transporte en su modalidad de autos de alquiler o taxi se divide en tarifas diurnas, de 06:00 a 22:00 horas; y las nocturnas, de 22:01 a 05:59 horas.

El costo del banderazo en el día es de 8.50 pesos, con un precio de 6.45 pesos por kilómetro adicional recorrido, y 136.65 pesos el costo por hora del servicio.

Para la tarifa nocturna el precio inicial es de 9.68 pesos, con un precio de 7.11 pesos por kilómetro adicional recorrido y 171.10 pesos por hora.

También establece precios para los vehículos tipo mini van de nueve plazas, además de costos fuera de la zona metropolitana, que comprende viajes al Centro de Readaptación y al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.

“En ambos supuestos, el valor será 50% más de lo que marque el taxímetro”.

Por otro lado, los precios establecidos en el sitio de la Central Camionera se fijaron según 14 zonas de la ciudad. Para el pasajero, los precios varían desde 67.22 pesos en la zona 1, hasta 349.57 pesos en la zona 14.

Al igual, en los sitios de taxis en temporadas de Fiestas de Octubre y Expo Ganadera, que van de 67.23 a 338.81 pesos en 13 zonas diferentes.

En la publicación se precisa que es obligatorio el uso del taxímetro en la zona metropolitana y que se “concede un plazo de 15 días a todos los concesionarios o permisionarios de taxi para que adecuen sus taxímetros con las tarifas autorizadas en el presente acuerdo”.

Para los prestadores del servicio de transporte público de autos de alquiler o taxi con sitio en la Entidad se hizo obligatorio el uso de una calcomanía en la matriz de despacho y en el parabrisas de los vehículos, con los precios establecidos, pero la gran mayoría ignora el ordenamiento.

Cumplen con padrón a medias; omiten nombres

La Dirección del Área de Sitios, Plataformas y Transporte Público Especializado de la Setran comparte que acaba de actualizar el padrón de concesionarios de taxistas en la Entidad, aunque está incompleto, ya que deja 293 concesiones sin detallar quiénes son los propietarios.

De acuerdo con el listado, hay más de 15 mil concesiones de taxi en la Zona Metropolitana de Guadalajara, de los cuales, cuatro mil 901 son de personas con más de una concesión.

Según la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, las concesiones para la prestación del servicio público de taxi en todas sus modalidades amparan un solo vehículo y no podrán otorgarse más de tres concesiones o permisos de taxi, en cualquiera de sus modalidades, a personas físicas o jurídicas.

Esta cifra representa un aumento con el cierre de la pasada administración, que en diciembre de 2018 anunció que, aunque en la metrópoli aún operaban unidades pirata, amparadas y mototaxis, se concluyó el reordenamiento de taxis convencionales. En total, 10 mil 687 conductores contaban con una concesión para prestar el servicio en la ciudad.

Además, mil 894 obtuvieron una concesión como titulares del servicio, tras más de 10 años trabajando para otras personas.

Por Transparencia se solicitó cuántos taxistas en total habían sido beneficiados, pero se remitió al registro, el cual no precisa la información. Y se cuestionó cuántos habían recibido el crédito para comprar unidades híbridas, que también se anunció en la gestión pasada de Aristóteles Sandoval, pero no remitieron datos al respecto.

Una de las historias documentadas por este medio fue la de Humberto, quien durante 23 años tuvo que pagar una cuota de 320 pesos diarios para trabajar. Después de obtener la concesión se convirtió en su propio patrón.

“Estaba invirtiendo una gran cantidad: como 11 mil pesos mensuales. Y luego, en pagos de liquidación, 10 mil 500 pesos al mes”. Al recibir su permiso, ofrece una mejor calidad de vida a su familia.

Pide análisis sobre tarifa

Jesús Salazar Álvarez, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, comenta que efectivamente desde 2011 no hay una actualización de tarifas en la Entidad, y que la mayoría de los taxistas no utiliza el taxímetro en el entendido de que la tarifa quedó obsoleta; sin embargo, no se ha discutido ni estudiado sobre cuál sería el costo actual por parte del Gobierno estatal. “Debería haber un análisis profundo para determinar cuál es la tarifa actual. No se trata de subirla por nomás, sino buscar una alternativa que beneficie tanto a los taxistas como a los usuarios. Y que con eso exista supervisión y vigilancia”.

Recuerda que debe existir piso parejo con los conductores de las plataformas, quienes tampoco utilizan taxímetros y que abusan de los usuarios.

Ramón, otro conductor, menciona que también es importante que el gremio pida honestidad, ya que se ha dado cuenta que aparte de los que no usan taxímetro, algunos llegan a alterarlo. “Todo se convierte en una simulación”.

Deberían aplicar un análisis para determinar cuál es la tarifa actual. No se trata de subirla por nomás, sino buscar una alternativa que beneficie tanto a taxistas como a usuarios

-Jesús Salazar Álvarez, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco.

GUÍA

Cobran a los taxis ejecutivos, pero no hay registro estatal

A la Secretaría de Transporte se le solicitó por Transparencia el total de autos o camionetas registrados en las Empresas en Redes de Transporte (ERT), pero respondió que el registro estatal “se encuentra en proceso”.

La Secretaría no otorgó entrevista, pero contestó por escrito que cuenta con una base de datos de los vehículos. “La plataforma correspondiente está en construcción”.

Mientras agrupaciones de taxistas amarillos estiman que hay 45 mil unidades de las ERT en el Estado, el Gobierno sólo reconoce 24 mil, pero no existe oficialmente el desglose por empresa.

Lo que sí responde la Secretaría de la Hacienda es que, en los últimos tres años, las ERT pagaron 157.7 millones a las arcas.

Uso obligatorio

Según el Artículo 88 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, el servicio de transporte de pasajeros en taxis en todas sus modalidades se prestará en vehículos cerrados, aprobados para el tipo de servicio, sin itinerario y podrá tener o no horario, además podrá presentarse en las siguientes modalidades según sea su forma de operar:

Sujeto a la tarifa con taxímetro de uso obligatorio.

Con tarifas establecidas previamente, de acuerdo con la zonificación autorizada por conducto de la Secretaría de Transporte, tomando en cuenta las opiniones, estudios y datos de los organismos auxiliares y de consulta competentes.

Los prestadores del servicio del transporte público de taxi que presten la modalidad de sitios y que deseen operar en la modalidad establecida en el punto anterior, deberán contar con una base que será su punto de partida.

Sólo los taxis que cuenten con una concesión cuyo título les permita realizar paradas libres en la vía pública podrán detenerse y recoger a los pasajeros transeúntes, a solicitud de éstos en las zonas y lugares no prohibidos.

Sólo aprobaron los parámetros

El Instituto de Movilidad de la anterior administración solamente aprobó los parámetros para determinar las tarifas de taxi en Jalisco. En el documento publicado en el Periódico Oficial, se indicó que la determinación de los ajustes de las tarifas técnicas tiene su fundamento en el análisis de los costos directos e indirectos, de las condiciones económicas y financieras, y los parámetros operativos que inciden en el servicio público de pasajeros.

“Con base en los estudios que elaborará el Instituto, se obtendrán los costos directos e indirectos, así como los parámetros operativos que inciden en los valores de las tarifas, con base en el modelo del cálculo tarifario aplicable para cada modalidad del servicio público de transporte de pasajeros y de carga correspondiente”.

Según acordaron, las tarifas debían revisarse durante el tercer trimestre de cada año y deberán ser autorizadas por la Comisión de Tarifas, considerando el dictamen técnico que para tal efecto emita el Instituto, para ser publicadas por el Ejecutivo del Estado en el último trimestre del año.

Preguntas pendientes

Además de las respuestas por Transparencia, a la Secretaría de Transporte se le solicitó entrevista, pero no se otorgó. También se le remitieron las siguientes preguntas por escrito, pero aún no contesta:

• ¿Por qué desde 2011 no se actualiza la tarifa de los taxímetros?

• ¿Por qué no existen operativos para que se cumpla con esta obligación?

• ¿Proyectan regular las tarifas de las Empresas de Redes de Transporte?

CLAVES

Aplican 24 sanciones al día

Alza

La aplicación del “botón de emergencia” provocó un aumento en las sanciones emitidas en contra de los taxistas convencionales y ejecutivos. En lo que va de este año (con corte al pasado 23 de noviembre), la Policía Vial aplicó un total de siete mil 921 en contra de las unidades de ambas modalidades; es decir, un promedio de 24 diarias.

Transparencia

La Secretaría de Transporte (Setran) reportó que los taxis amarillos acumulan cuatro mil 961 multas, mientras que las unidades que forman parte de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) han recibido dos mil 960.

Emergencia

De ese total, en el caso de los taxistas convencionales, mil 081 folios se levantaron durante las dos semanas en las que se implementaron las medidas del “botón de emergencia”, el cual se desarrolló del pasado 30 de octubre al 13 de noviembre. Además, 18 vehículos fueron retirados de circulación.

Setran

Las principales sanciones se debieron a la portación de vidrios polarizados, por no respetar la luz roja del semáforo y por estacionarse en lugar prohibido. Esto, pese a que el principal señalamiento de los usuarios fue que no se respetaron las “tarifas solidarias” anunciadas por el Gobierno estatal.

Respuesta

Jesús Salazar Álvarez, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, señala que tienen una desventaja frente a las unidades que operan con aplicaciones móviles, pues contrario a éstas, ellos conducen unidades rotuladas. “Obviamente en los operativos nos identifican y por cualquier motivo nos están deteniendo para verificar si tenemos el gel, el sanitizante, el cubrebocas... si tenemos los documentos en orden, el seguro… pero así como nos sancionan a nosotros por no cumplir con la ley, deberían también sancionar a los vehículos ejecutivos”.

Falta

Acentuó que los autos de plataforma no tienen ningún distintivo. “La propia norma técnica marca que le deben entregar a cada vehículo un código con ciertos datos y pues no los tienen”. Ésta es una de las irregularidades u omisiones que los taxistas piden que se regulen para acabar con la competencia “desleal” de las ERT.

Anomalías

De acuerdo con la Secretaría, las multas contra las unidades de plataformas han tenido un aumento con respecto a 2019, cuando se aplicaron mil 929 durante todo el año. El retiro de las unidades por no contar con permiso para circular también aumentó: van 196 en 2020, frente a las 148 del año pasado.

Conteo

Los taxis convencionales consideran que no es suficiente si se considera que los superan en número de unidades. Salazar dimensiona que en el Estado hay 36 mil autos de ERT y 20 mil taxis amarillos.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina del servicio de los taxis?

JL