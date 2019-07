Por falta de fondos, municipios descartan los “pulsos de vida”

Aunque en Zapopan se han logrado ocho detenciones gracias a los dispositivos “pulsos de vida”, que funcionan para que las mujeres que viven situaciones de violencia y tienen órdenes de protección puedan utilizarlos como botón de pánico, otros municipios metropolitanos no tienen contemplado implementarlos por falta de recursos.

Juan Antonio González, alcalde de Tonalá, aseguró que no descarta implementar esta herramienta. Sin embargo, esto no sucederá pronto porque no se cuenta con los recursos para sostener la inversión.

Por su parte, Gabriela Frías, responsable de la agenda de género del Gobierno de Tlajomulco, reconoció que no está en planes aplicar estos aparatos. La razón es la misma: falta de dinero, aunque sí están interesados en hacerlo.

Tlaquepaque informó que no cuenta con presupuesto para adquirir los dispositivos y que tampoco está en consideración la compra.

El Ayuntamiento de Guadalajara aseguró que aunque busca incluir estos instrumentos, aún sigue en la evaluación y no se ha destinado monto alguno.

Alicia Ocampo, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, comentó que la iniciativa se sigue analizando en las comisiones.

También recalcó que Guadalajara evalúa la opción de lanzar una aplicación para teléfonos móviles que funcione para atender a las mujeres que viven violencia de género y no sólo aquellas que cuenten con una orden de protección.

Esta aplicación podría funcionar también como un botón de pánico para vincularlas con los cuerpos policiacos en caso de vivir una situación de violencia, señaló.

Con los Pulsos de Vida, en Zapopan, se ha logrado detener a ocho agresores de mujeres y este ha sido activado 41 veces de forma acertada.

CLAVES

Aparatos sin avance

Pendientes. Fela Pelayo, secretaria de Igualdad, aseguró que aún no ha recibido notificación de quién asumirá el costo de los dispositivos “pulsos de vida” que se pretenden implementar en la metrópoli para darle seguimiento a las órdenes de protección de mujeres violentadas. Esto ha atorado su implementación.

Meses. A finales de mayo, la funcionaria informó que en las mesas que se instalaron con los municipios y el Estado para prevenir los feminicidios se platicaba la posibilidad de que éstos, como Zapopan, también aplicarían tecnología para atender la violencia de género.

Ícono. El análisis de esta iniciativa se dio luego de que Vanesa Gaytán fuera asesinada por su pareja justo afuera de Casa Jalisco. Tres meses después, Zapopan es el único municipio en la Entidad que tiene un “botón de pánico” para quienes viven con una orden de protección.

Pendiente, reunión con el gobernador

Candelaria Ochoa, titular de la Conavim, aseguró que desde finales de junio solicitó una reunión con el gobernador y con el fiscal, Octavio Solís. Sin embargo, no ha tenido respuesta. “Me interesa reunirme con ellos por pendientes con los centros de justicia y, como firmaron un convenio en el que se comprometieron a tener personal, es parte de lo que quiero revisar”.

Piden cinco millones de pesos para Jalisco

Para atender la Alerta de Violencia contra las Mujeres, Jalisco pidió a la Conavim dos millones 515 mil 618 pesos y tres millones 936 mil 172 más para fortalecer los Centros de Justicia.

Fela Pelayo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, comentó que se enteraron dos semanas antes de que cerrara la convocatoria de que existía posibilidad de bajar recursos.

La suma también se invertirá en realizar un estudio de violencia “con información actual. La que se tiene es generalizada y no nos da la realidad de lo que se vive, por ejemplo, al interior del Estado”, comentó.

A partir de éste estudio se realizará un protocolo para prevenir la violencia institucional. “Para sancionar y prevenir la revictimización”.

Pese a alertas, tercer sitio en asesinatos

A pesar de contar con dos alertas emitidas (una local y una federal), Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel federal en homicidios dolosos de mujeres, con 104 víctimas, y el sexto lugar en feminicidios, con 16. Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A nivel nacional, mil 523 mujeres han sido asesinadas en el año. Los primeros lugares en homicidios dolosos los ocupan el Estado de México (159) y Guanajuato (117).

Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio y de Católicas por el Derecho a Decidir (una de las organizaciones peticionarias de la Alerta en Jalisco), señaló que en el Estado no se ha implementado el Protocolo de Feminicidio. “No han cumplido su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres”.

“La preocupación es que no están investigando. El origen de la Alerta de Género es de que no investigan los feminicidios. No estamos teniendo una política criminal para atender el problema; entonces, no están mirando que están poniendo en riesgo a las mujeres”, comentó la activista.

Lo que el Estado debe atender en la Alerta de Violencia contra las Mujeres, según la declaratoria, es el fortalecimiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la falta de atención a las órdenes de protección y el cumplimiento de la Norma 046, la cual garantiza el acceso a un aborto seguro ante una violación.

Identifican fallas en reglamento

Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, afirmó que el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se establece la declaratoria de las Alertas de Violencia de Género, presenta vacíos legales. Esto, afirmó, “ha hecho que no tengamos dictámenes, que realmente no se evalúe, que lo evalúen cuando quieren y que no haya temporalidades”.

Manda informe de alerta sin incluir a municipios

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, aseguró que el Plan Estatal para la Implementación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Jalisco, que recibió como avance, no incluye las actividades que son responsabilidad de los 10 municipios en donde se emitió: El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande y Zapopan.

“Un plan estatal no existe en abstracto porque la alerta se da en un municipio determinado”. Añadió que bajar la violencia hacia las mujeres no sólo depende de la Conavim, pues ésta norma la política, “pero los municipios y los estados son los responsables de la ejecución”, dijo.

Fela Pelayo comentó que se hizo un planteamiento de la alerta a nivel estatal. Sin embargo, reconoció que falta “diseñar el plan estratégico municipal”.

El Plan Estatal que se presentó como avance también llegó tarde al plazo que estableció la Comisión el 30 de noviembre, cuando se emitió la Alerta Federal en el Estado.