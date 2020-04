Por contingencia, taxistas trabajan por 40 pesos el turno

Camilo comenzó su jornada a las 5:00 de la mañana. Tomó su taxi y se dirigió hacia la clínica 110 del IMSS donde se encuentra el Sitio 23 del que forma parte. A las 13:00 horas solo había hecho un viaje que les dejó 40 pesos en el bolsillo.

Él y dos de sus compañeros esperaban pacientes en la entrada de la unidad médica para ver si algún familiar o paciente requerían el servicio, sin embargo, pasaba el tiempo sin un nuevo viaje para él o sus compañeros.

José, taxista del mismo sitio, empezó desde las 7:00 y para la misma hora llevaba también 40 pesos.

Para él no solo influyó la baja de personas en la calle por la contingencia por el coronavirus, sino que también se sumó la falta de asistencia de derechohabientes a la clínica, pues al ser anunciada como un hospital de reconversión para la atención de pacientes con COVID-19, el IMSS comenzó a redirigir a los pacientes con otros padecimientos a otras unidades.

Ambos taxistas y sus compañeros coincidieron que es mejor esperar en el sitio hasta que llegue un pasaje que salir a “ruletear” por la calle, ya que de esta forma no gastan más gasolina de la que deben. “Antes que llevar de comer a nuestras casas hay que darle de comer al carro, porque sin gasolina no trabajamos”, agregó Camilo.

Él y sus compañeros prefieren trabajar más allá de un turno y esperar todo el día para sacar al menos 120 pesos que puedan llevar a sus hogares, aunque tengan que estar desde temprana hora y regresar noche a sus casas. “Mejor llegar con los 100 o 120 pesos de dos o tres viajes de todo el día que llegar con las manos vacías”, dijo José.

Mientras los ruleteros esperan platican con Ángel, un joven proveniente de Salamanca Guanajuato, quien todos los días duerme afuera de la clínica para dejar que su hermana, quien cuida a la señora, duerma en el hospital.

Alex contó que hace 15 días asaltaron a su mamá y a su hermana por la zona del parque Agua Azul y el susto hizo que a la señora le diera una embolia. Primero la llevaron al Centro Médico de Occidente, pero al avisar de la reconversión de la unidad la trasladaron a la clínica 110, la cual, está en proceso de convertirse en una unidad donde solamente se atenderán a pacientes de COVID-19.

“No sé a donde la van a mandar ahora mientras tanto aquí seguimos todo el día. A veces comemos y a veces no, porque los policías ya no dejan que nos traigan donativos de comida porque dicen que se hacen aglomeraciones”, añadió el joven.

Otros de los afectados por la contingencia y la paulatina redirección de pacientes con otros padecimientos a otras clínicas de salud son los comerciantes, como Antonio y Lucía, quienes venden tacos afuera de la clínica. Durante este domingo tuvieron apenas tres clientes. “Hoy yo invertí 600 pesos y apenas he sacado unos 120. No es solo que no haya personas, sino que además no tienen dinero para comer. Aquí nos llegan familiares que tienen internos en la clínica que a lo mucho hacen una comida al día según lo que nos cuentan”, expresó.

Mientras tanto, todos los ingresos a la clínica 110 del IMSS permanecen resguardados por elementos de seguridad privada, policías del Estado y la Guardia Nacional, con la finalidad de mantener el orden y la seguridad de los pacientes que se encuentran dentro del inmueble. Por su parte un helicóptero de la Secretaría del Estado sobrevuela la zona mientras pide a la ciudadanía permanecer en casa. “Mientras menos gente haya en las calles, menos gente habrá en los hospitales”, se escucha.

