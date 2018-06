Políticas sociales necesitan cambios: Miguel Castro

La política de asistencia social del estado debe tener cambios para plantear estrategias que ayuden a enfrentar los retos actuales en materia de desigualdad e inclusión; aseguró el candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Castro Reynoso, durante su reunión con integrantes del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social (CIDES).

El aspirante argumentó que se requiere hacer un diagnóstico preciso sobre la eficiencia de los programas sociales y sobre si el modelo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el adecuado para enfrentar los escenarios actuales.

"La política social en Jalisco debe tener cambios importantes, yo hoy me cuestiono si el modelo del DIF como tal sea un modelo funcional de cara al siglo 21, mi respuesta es no".

"Creo que tenemos que hacer cambios profundos en la manera como se ha venido atendiendo el tema", explicó el priista.

El aspirante negó que cuestione el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y sostuvo que por lo contrario se debe valorar su labor.

Castro Reynoso reconoció que es una asignatura pendiente de la actual administración estatal publicar el reglamento de la Ley para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil; dijo desconocer el motivo por el que no está vigente. El ex secretario de desarrollo e integración social rechazó que en su gestión se haya favorecido con recursos a determinadas agrupaciones, ligadas al PRI, reiteró que cada peso asignado pasó por la revisión y aprobación del comité.

Sobre el mensaje que publicó en Twitter donde manifestó condolencias a Enrique Alfaro, por el asesinato de un miembro de su familia, pero al mismo tiempo lo responsabilizó por el aumento de la inseguridad en Guadalajara; Castro Reynoso señaló que su comentario no fue prudente y no se hizo en el contexto adecuado.

Lamento el dolor por el que pasa tu familia @EnriqueAlfaroR, producto de la violencia que vive Guadalajara. A mí también me duele mucho lo que sucede, la ineficiencia de tu gobierno hizo de la violencia en las calles, algo cotidiano, eres corresponsable de lo que está sucediendo. — Miguel Castro Reynoso (@micasrey) 1 de junio de 2018

"Creo que el contexto no fue correcto, eso lo debo de asumir con total claridad siempre he dado la cara por ello. No quiero ya abordar más sobre el tema, pero si reconozco que fue un contexto no correcto, no prudente. Hay momentos, hay circunstancias; asumo la responsabilidad de ello, pero estoy totalmente convencido, ya con tranquilidad, que fue un contexto que no fue prudente", concluyó.

