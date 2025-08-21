Guillermo “N” y José de Jesús “N”, elementos de la Policía Vial de Jalisco, fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, luego de que la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia revocara una resolución previa que los favorecía.

El 20 de agosto, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, dictó medidas cautelares vigentes por seis meses, que incluyen presentarse a firmar cada mes, no salir del estado sin autorización y abstenerse de acercarse a la víctima.

Los hechos ocurrieron el 18 de enero de 2024, cuando los oficiales detuvieron a un conductor en Periférico de Guadalajara, le exigieron 2 mil 550 pesos para evitar el corralón y posteriormente acudieron a su domicilio para cobrar la cantidad.

El ciudadano denunció lo ocurrido ante la Fiscalía Anticorrupción, que integró la carpeta de investigación y logró la vinculación a proceso.