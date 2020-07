Policías exigen mejores condiciones laborales

Para exigir sus derechos laborales, uniformados de distintas comisarías del Estado, sus familiares y colectivos que integran la Asociación Civil Unidos por la Seguridad marcharon de la Glorieta Niños Héroes hacia Palacio de Gobierno.

En el sitio entregaron un pliego petitorio con diez puntos. Ellos solicitan una jubilación digna, el derecho a servicio médico para todos los uniformados y una homologación en su salario mensual a 18 mil 500 pesos.

Gloria Moya, miembro de la Asociación Civil mencionó que algunos temen represalias por lo que no se manifestaron, pero “existen uniformados con salarios de cinco mil pesos mensuales, otros que no cuentan con seguridad social y también hay familias que no recibieron apoyo luego de su uniformado murió en el ejercicio de su deber”.

Otras de sus peticiones es el respeto en el debido proceso para los dos integrantes de la Fiscalía que han sido acusados de dirigir el levantamiento de jóvenes durante las protestas por la muerte de Giovanni López. Al igual, piden sean presentados ante la justicia las personas que agredieron a los uniformados durante las manifestaciones.

Gabriel Lomelí, uniformado e integrante de la Asociación Civil pidió disculpas a la ciudadanía en nombre de los uniformados y reconoció que, “existen personas dentro de los cuerpos policiales que se excusan en el uniforme para cometer faltas a los derechos humanos, a ellos les decimos que los vamos a sacar, somos más los policías buenos”.

Los uniformados también denunciaron que no les entregan el equipo de protección necesaria para reducir un posible contagio de COVID-19 y que se encuentran trabajando más horas durante la contingencia sin recibir un estímulo económico.

