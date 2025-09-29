Para fomentar la convivencia y hermandad entre las diferentes regiones del estado, miles de personas se dieron cita a la final de la Copa Jalisco 2025, celebrada ayer en el monumental Estadio Jalisco.

En la rama varonil, el triunfo se lo llevó el equipo de Cihuatlán, con un marcador 2-1 contra Ixtlahuacán de los Membrillos, para lograr así su segundo campeonato en la historia del torneo deportivo.

En la rama femenil, el primer lugar fue para las jugadoras de Arandas, con un marcador de 7-6 en penales, contra el equipo de Tomatlán.

Los equipos campeones recibirán un viaje a Madrid, España, además de la rehabilitación de su unidad deportiva por parte del Gobierno de Jalisco.

Las y los subcampeones también serán beneficiados con la rehabilitación de un espacio deportivo en sus municipios.

