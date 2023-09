Plan de fin de semana: qué hacer en Guadalajara este 2 y 3 de septiembre

Por fin llegó el fin de semana y que mejor forma que disfrutarlo realizando algunas actividades en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya sea en familia, amigos o pareja.

Los días 2 y 3 de septiembre, los ciudadanos y turistas podrán disfrutar de algunos eventos que habrá en Guadalajara y en los demás municipios de sus alrededores, por lo que no puedes dejar pasar la oportunidad.

Aquí te compartimos los eventos y actividades:

Exhibición “The Art Of Banksy: Whitout Limits”

Guadalajara se suma a la lista de ciudades que acogen la exposición "The Art Of Banksy: Sin Límites" , la cual celebra la inventiva y los comunicados del renombrado artista urbano Banksy, reconocido como una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo a nivel global.

Se encuentra disponible en Plaza Patria y estará hasta el 30 de noviembre.

Boletos: Adultos 250 - Niños 150

Lugar: Plaza Patria

Horarios: varios disponibles

Cine totalmente gratis en la cineteca FICG

Este año los premios Ariel se llevarán a cabo de la perla tapatía, por esta razón la cineteca está presentando varias películas que están nominadas a dichos premios en su 65 edición.

Fechas: Fin de semana

Horario: 20:00 horas

Gratis

Candlelight: Tributo a Queen

Si eres fanatico de Queen, no puedes dejar pasar la oportunidad de asistir a este concierto a la luz de las velas.

Podrás escuchar varios temas con violines, viola y violonchelo como You’re my Best Friend, Another One Bites the Dust, Under Pressure, Killer Queen, Love Of My Life, Don’t Stop Me Now, entre otras más.

Fecha: 2 de septiembre 2023

Horarios: 19:00 y 21:00 horas

Lugar: Gran Casa Xalisco

Grupo Enjambre en el Teatro Diana

Este fin de semana el grupo originario de Zacatecas, pero que se formó en Estados Unidos, vuelve a Guadalajara para presentar su nuevo disco que cuenta con los temas “Dulce Soledad” y “Somos ajenos”, con los cuales deleitará a sus fans y los pondrá a cantar a todo pulmón.

Fecha: 2 de septiembre

Lugar: Teatro Diana

Boletos: Desde $645

Quiero ser paleontólogo: Taller para niños

Para los pequeños también habrá actividades, podrán asistir al taller "Quiero ser paleontólogo" en donde realizan varias actividades relacionadas a esta profesión.

Es importante llegar a tiempo debido a que solo hay cupo para 30 personas.

Fecha: 2 de septiembre

Hora: 13:00 horas

Lugar: Museo de la Paleontología

Escena Infantil, “Lágrimas de agua dulce”

Los niños y niñas tendrán oportunidad de apreciar el teatro con la llegada de “Lágrimas de agua dulce”, una historia del libro del autor Jaime Chabaud, que cuenta sobre una niña llamada Sofía que llora gotas de agua dulce.

Fechas: 2 y 3 de septiembre

Horario: 13:00 horas

Lugar: Conjunto Santander Artes Escénicas

Boletos: $150

MF