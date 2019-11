Piden regular el transporte de carga sin cobro como en CDMX

Sin oponerse a la restricción del ingreso a los vehículos de carga pesada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) de las 06:00 a las 09:00 horas, los transportistas insisten en rechazar el pago por los permisos para circular en la ciudad.

El delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Diego Bolio, propuso aplicar un modelo similar al de la Ciudad de México (CDMX).

“En la Ciudad de México no pagamos ningún permiso, no pagamos nada. Allá tenemos una restricción de horario única y exclusivamente por las mañanas”.

Desde abril de 2016, en la capital del país y los 18 municipios conurbados del Estado de México se restringió el paso de estas unidades, tras un acuerdo entre las autoridades y empresarios que implicó no pasar entre las 06:00 y las 10:00 horas de lunes a viernes.

Sin embargo, no hay cobros adicionales en la CDMX, en el entendido de que los transportistas laboran bajo regulaciones federales y que sus autorizaciones y pagos de impuestos son ante la Federación.

“Si permitimos que aquí en la zona conurbada nos cobren un permiso de 18 mil pesos por un carro sencillo y 36 mil pesos por uno doble, imagínate si lo replicaran en todo el país, sería muy grave”, dijo Bolio.

El Congreso local reformó el martes la Ley de Movilidad para imponer las restricciones y cobros de permisos. De aplicarse, los transportistas comenzarán con manifestaciones y recurrirán a amparos, pues advirtieron que la medida es anticonstitucional.

Además, prevén dos escenarios si se aplica: un aumento de los precios de los productos al consumidor para absorber los cobros, o desabastos.

“Los transportistas no van a querer llegar aquí a Guadalajara, a un permisionario de otra ciudad que le pidan un viaje para acá. No lo aceptamos y no lo vamos a aceptar”, remató.

Con la nueva Ley de Movilidad, los camiones de carga no circularán en Guadalajara de 06:00 a 09:00 horas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Jalisco recaudará 60 MDP por cobro a transportistas

Aunque no están definidos los costos de los permisos que deberá tramitar el transporte de carga para circular en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el secretario de la Hacienda del Estado, Juan Partida Morales, adelantó que proyectan ingresos por alrededor de 60 millones de pesos (MDP) por ese concepto.

El funcionario sostuvo que la medida no es recaudatoria, pues el dinero se irá al Fondo para la Infraestructura Vial Metropolitana, con el objetivo de invertirse en la mejora de banquetas o puentes peatonales.

Partida detalló que su dependencia no ha participado en la definición del costo de permisos; serán la Secretaría de Transporte (Setran) y el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) quienes concretarán el tema. Hacienda sólo incluirá el concepto en la Ley de Ingresos 2020 del Estado.

“Hemos calculado como 60 millones (por los permisos al transporte), no es una cantidad tampoco tan importante. No hemos calculado el tema de multas. Más que una medida recaudatoria es de control”, detalló.

Sobre lo referido por los transportistas, con respecto a que el costo de los permisos oscilaría entre 18 mil y 36 mil pesos, el funcionario evadió pronunciarse.

Según el proyecto de Ley de Ingresos, durante el próximo año la administración estatal espera captar tres mil 778 millones de pesos por todos los cobros relacionados con servicios de movilidad y transporte.

En otro tema, Partida Morales comentó que la próxima semana realizarán una mesa de trabajo para analizar la propuesta de homologar el pago de refrendo y licencias de motociclistas y automovilistas.

Finanzas, con focos rojos en 20 municipios

Luego de comparecer ante diputados en la glosa del Primer Informe de Gobierno, Juan Partida informó que hay “focos rojos” temporales en las finanzas de unos 20 ayuntamientos, sin precisar cuáles. También detalló que ha recibido entre 25 y 30 peticiones de ayuntamientos locales para obtener dinero por adelantado y cubrir los gastos de fin de año.

Empresarios se oponen

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y la delegación jalisciense de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) manifestaron su rechazo a las modificaciones a la Ley de Movilidad, mediante la cual se dejó abierta la posibilidad de imponer una cuota por ingresar a la ciudad.

“Se vería muy impactado el tema del flete y sin duda todo se traslada al consumidor, al final el costo del producto llegará al consumidor”, dijo el coordinador del CCIJ, Rubén Masayi González Uyeda.

Añadió que esta medida aplicará a todos los productos y servicios, ya que el precio de una mercancía toma en cuenta el costo del producto, flete, casetas, y se agregará el costo de la cuota por ingresar a la ciudad.

El delegado de Canacar Jalisco, Antonio Rivas, también rechazó la posibilidad de que les cobren por el ingreso del parque vehicular a la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que podría elevar el costo de los fletes hasta 30%. “Las tarifas en los permisos se nos hacen descabelladas”, dijo el representante transportista.