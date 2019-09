Piden apoyo federal para identificar restos de fosa; son de al menos 37 personas

El colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej) pidió el apoyo del Gobierno federal para identificar los restos extraídos de una fosa ubicada en la colonia La Primavera, en Zapopan.

De acuerdo con el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno estatal, Macedonio Tamez, éstos corresponden a 37 personas, al menos.

“Hasta el momento se han armado nueve cuerpos completos, 16 cuerpos incompletos, hay seis cabezas libres, seis torsos libres, extremidades y demás”, explicó el funcionario.

La agrupación solicitó con urgencia al Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, la entrega de recursos materiales y económicos para esta labor y la incorporación de un equipo especial conformado por genetistas, criminalistas, antropólogos sociales y forenses, así como de agentes del Ministerio Público.

Guadalupe Aguilar, vocera de Fundej, resaltó que además buscan que se les tome en cuenta para la identificación de los cadáveres. “Queremos que se hagan todos los peritajes porque queremos resultados judiciales”.

En un comunicado la asociación también señaló que el Gobierno estatal les ha proporcionado “muy poca información” sobre la localización de los cuerpos.

Tamez acentuó que, tras el hallazgo del pozo, se dieron cuenta de que el cuerpo más reciente tenía aproximadamente tres días de haber sido asesinado. “Y de ahí para atrás”, dijo.

“Nos sirve como una reflexión del grado de degeneración moral al que se ha llegado en algunos sectores de la sociedad, que llegan a este número de homicidios perpetrados en forma tan dantesca”.

Por último, aseguró que pese a la cantidad de restos recuperados, no existe riesgo de colapso en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Actualmente, está en proceso la contratación de más peritos forenses para aumentar la capacidad de análisis.

El Gobierno del Estado informó que los restos hallados son de al menos 37 personas. Nueve son cuerpos completos. EL INFORMADOR/F. Atilano

Extitular del IJCF prevé nueva crisis por cadáveres

Ante el hallazgo de 119 bolsas con restos humanos en un predio de la colonia La Primavera, en Zapopan, el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, auguró una nueva crisis dentro de la dependencia, tal como ocurrió hace casi un año, cuando se dio a conocer el caso de “los tráileres de la muerte”.

“Desafortunadamente está peor que en aquella época. No hay espacio en los refrigeradores, no sé dónde los vayan a tener ahora y en qué condiciones. Creo que tienen más de 600 cuerpos ahí en el refrigerador que construyó la administración pasada antes de irse. Yo no sé qué van a hacer con estas 119 bolsas ahí, en cuánto tiempo van a desahogar y cómo van a identificarlos, si la gente que lo hará está capacitada”, expresó.

Cotero Bernal, quien fue cesado del cargo hace un año, tras el escándalo de los tráileres que deambularon por la zona metropolitana con cadáveres sin identificar en su interior, dijo que el riesgo de rezago dentro del IJCF actualmente es más alto, debido a que la mayoría de los peritos certificados fueron despedidos a la llegada de este nuevo Gobierno, y a que los espacios vacíos no han sido ocupados nuevamente.

“Además (existe) el riesgo de salubridad del personal que ahí trabaja, eso hay que anotarlo también de manera importante, porque el director, según dicen los trabajadores, es muy prepotente y les exige, pero no les apoya para resolver la problemática”, añadió.