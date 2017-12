Piden a tapatíos evitar pirotecnia y fogatas en Año Nuevo

Al señalar que representa un riesgo para la salud y la vida de las personas, el presidente municipal interino de Guadalajara Enrique Ibarra Pedroza hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la quema de pirotecnia y las fogatas durante las celebraciones de Año Nuevo.



Durante la presentación del operativo por los festejos de fin de año, el primer edil señaló que durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero se realizarán recorridos de supervisión en la ciudad para invitar a las personas que tengan fogatas a que las apaguen para evitar accidentes y contaminación.



"Además les recuerdo que la venta de pirotecnia está prohibida en el municipio de Guadalajara. Al día de hoy se han decomisado 195 kilogramos de pirotecnia, sólo el 24 de diciembre decomisamos 21 kilos de productos a base de pólvoras y apagamos 25 incendios en casas habitación y comercios".

"Para no arriesgar su vida y la de los demás, insistimos en no utilizar pirotecnia, ni encender fogatas o quemar cualquier material".



Felipe de Jesús López Sahagún, director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, señaló que la quema de pirotecnia puede llevar a la pérdida de extremidades y hasta de la vida.



"Cada año la pirotecnia es más sofisticada, es más fuerte y más detonante, por lo tanto es más peligrosa", indicó.



Las multas por la quema de fogatas, fuegos pirotécnicos y cualquier material a cielo abierto ascienden a los 20 mil o hasta 40 mil pesos.



Para salvaguardar la integridad de los tapatíos durante los festejos por el año nuevo, se llevará a cabo un operativo en el que participarán la Policía de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos, Inspección y Vigilancia, Medio Ambiente y Servicios Médicos Municipales.



La policía podrá énfasis en los centros nocturnos y bares, sin descuidar zonas habitacionales. Participarán los dos mil 550 oficiales de la corporación. Además, recordaron que está a disposición de la ciudadanía del servicio de acompañamiento para el traslado de dinero al 12016070.

Recomendaciones sobre pirotecnia (si deciden utilizarla)

- No almacene pirotecnia en casa. Debe manejarse en lugares abiertos, lejos de edificios. Debe mantenerse en el piso; nunca en las manos ni dentro de botellas o latas.

- Evita guardar la pirotecnia en las bolsas de los pantalones, camisa, chamarra o cualquier prenda, ya que se pueden activar con la fricción.

- No arroje ningún producto pirotécnico a personas, animales, casas o cualquier objeto que pudiera ser dañado; ni contra muros, cajas de luz o de gas.

- Cuando un producto no explota no debe tocarse aunque la mecha parezca apagada

- Evita prender anafres o braseros dentro del hogar, pueden provocar intoxicaciones, e incluso la muerte.

- No incendies ningún material ya que contaminan y pueden provocar quemaduras e incendios.

- Recuerda siempre tener a la mano los teléfonos de las unidades de emergencia ante cualquier accidente

Teléfonos de emergencia

911 Policía de Guadalajara 12016070 Protección Civil y Bomberos 15246058

15967638

12017700







