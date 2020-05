Piden a población separar residuos para evitar propagar COVID-19

Miles de residuos son tirados cada día en la Metrópoli. Por ello Raquel González, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) alerta sobre la necesidad de utilizar medidas de sanitización para evitar el contagio de recolectores.

“Los desechos como papel sanitario con el que limpian su nariz, o con el que se protegen al momento de toser; suelen juntarse con demás basura y no suele haber separación de desechos, ni señalamiento para indicar a los trabajadores de la recolección que algunos pudieran constituir riesgo. Esto es preocupante en el caso de los generados por personas con COVID-19, ya sea asintomático o sintomático, o que cumplen una cuarentena en su casa” agrega.

La académica recomienda a la población que desechos como cubrebocas, guantes de látex, pañuelos, cepillos dentales, desechos de cigarrillos y cualquier material que estuvo en contacto con la saliva y mucosas, debe ser resguardado en bolsa doble y colocarse un rozamiento de solución clorada por dentro y fuera de la bolsa.

Una vez que la bolsa esté desinfectada, debe introducirse en un contenedor cerrado como botes de basura de pedal, en el que debe guardarse 72 horas antes de su recolección.

“Se recomiendan 72 horas, porque en caso de estar infectada se considera que es el tiempo en el que podría activarse el virus, y disminuir el riesgo para los recolectores de contaminarse y estar expuestos al contagio, en caso de que no se pueda guardar los residuos, deben mantener rozamiento con solución clorada ” comenta.

Sobre el uso de cloro, advierte que el abuso de este, puede incurrir en un riesgo químico para los recolectores y amas de casa, “que puede ser leve, como una irritación, así como alergias, quemaduras de tipo químico, o accidentalmente también puede haber una mezcla o un manejo inadecuado de envases que pudieran producir reacciones explosivas pequeñas o gaseosas”.

También recordó que los recolectores suelen abrir la bolsa y separan lo que pueden reciclar y vender. Por lo que pide a la población señalar con un plumón permanente, cuando una bolsa contenga residuos sanitarios y que no deba ser abierta.

Para hacer solución clorada

Adalida Minia, académica de la UdeG agrega que para preparar una solución desinfectante, podrán utilizar 900 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro por cada litro que se prepare.

La mezcla puede vaciarse en recipientes pequeños que no sean transparentes. La especialista recuerda que la preparación no puede guardarse más de siete días y no debe de hacerse con agua caliente, sino fría o normal.

LS