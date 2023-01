La entrega de este bimestre de la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Jalisco comenzó desde el 4 de enero con beneficiarios con apellido inicial con la letra A y terminó de depositarse ayer 10 de enero hasta la letra Z del alfabeto.

Los 4 mil 800 ya se encuentran en todas las tarjetas del Bienestar de los adultos mayores, según confirmó la delegada en Jalisco Katia Meave Ferniza, quien detalló que la dependencia se ha organizado para apoyar a todos los adultos mayores interesados en retirar su dinero en Bancos del Bienestar.

“Tratamos hoy de mejorar en ese sentido y la idea es ir mejorando, para el favor de nuestros beneficiarios”, comentó la funcionaria federal.

Reconoce confusión por pagos diferidos

Meave Ferniza enfatizó que las personas de la tercera edad no se deben de preocupar de sacar inmediatamente su pensión, ya que está directamente en sus cuentas.

“Implementamos una nueva estrategia de hacer los depósitos de una manera diferida para que no a todos les cayera el mismo día el depósito y los organizamos por orden alfabético, esto generó un poquito de confusión porque algunas personas pensaban que el día que les caía el dinero tenían que venir a recoger el dinero. Como les quedaba duda preferían venir al Banco del Bienestar y no a otro lugar, pero ya les explicamos que el dinero cae ese día y no quiere decir que ese día lo tienen que retirar, pueden sacarlo en cualquier momento porque ya está dentro de una cuenta bancaria, ese dinero es de ellos y ahí permanece”, dijo.



¿Cuándo pasar por mi dinero en efectivo?

Los adultos mayores que cobran en mesa el programa de entrega de pensiones comenzó desde el 9 de enero en municipios del interior de Jalisco y en la Zona Metropolitana de Guadalajara será a partir del 20 de enero.

“Iniciamos el día 9 el operativo de pago en mesa en diferentes municipios de Jalisco y ese pago en la Zona Metropolitana de Guadalajara será desde el 20 de enero, en zonas rurales tenemos desde el lunes, son 140 mil personas que cobran en mesa y se necesita de otra logística”, manifestó.

¿Dónde puedes usar tu tarjeta del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que los adultos mayores también pueden utilizar su tarjeta del Banco del Bienestar como una de débito y pagar en distintos establecimientos, farmacias, supermercados, centros comerciales o tiendas departamentales, también se pueden pagar servicios como teléfono, luz y gas.

Pueden retirar de las sucursales de la Financiera para El Bienestar (antes Telecomm) sin cobro de comisiones y en algunos supermercados les dan la opción con su compra de hacer retiros en cajas.

¿Dónde acudir por atención?

Número del Banco del Bienestar

Saldo o reporte de robo de tarjetas: 800 900 2000

Teléfonos de Tramites Nacional 800 639 4262

En Jalisco 3336793630 con atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados 9 a 14 horas.