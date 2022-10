Luego de tomar dos camiones y hacer dos horas en el traslado desde su casa en Tlajomulco, el señor Esteban Mancilla Ruiz llegó al parque San Jacinto en Guadalajara para completar su trámite de registro al programa de pensión para adultos mayores de 65 años. Explicó que acudió a este módulo porque ahí comenzó el trámite y ya sólo fue a recibir su tarjeta. El hombre de 67 años calificó el programa como “justo y necesario”, aunque comentó que conoce casos de personas con buen nivel económico que lo reciben; consideró que esos recursos deben ser sólo para quienes en realidad lo necesitan.

“Me parece un programa justo y necesario, pues es sobre todo un apoyo. Va a ser la primera ocasión que lo recibo. Hay personas que tienen muy buena economía y reciben el programa y pues creo que es un desperdicio”, dijo.

Adrián Andrade Contreras, vecino de la colonia Parques del Nilo, relató que espera que los recursos complementen su economía familiar, pues trabaja vendiendo dulces afuera de su casa y no tiene una jubilación. Comentó que el trámite fue rápido y que se enteró por amigos que se abriría el registro.

“Pues el dinero va para lo que caiga primero, para la renta, para el gasto de comida, de medicinas; creo que es buena la ayuda. Es la primera vez que yo lo voy a recibir porque apenas cumplí los 65 años este mes. Para nosotros cualquier ayuda es buena, aunque hacen falta otras prioridades como medicinas”, platicó.

La señora Bertha Alicia López Arellano, explicó que ella se registró en diciembre del año pasado y acudió a saber por qué aún no ha recibido su tarjeta y no ha podido a acceder al apoyo.

“Desde diciembre del año pasado hice mi trámite y no me ha llegado, me dijeron que está por llegarme la tarjeta a ver si ahora sí. Yo vengo de aquí de Río Nilo, el dinero hace falta, por eso andamos en el trámite”, comentó.

Vecina de la colonia Oblatos de Guadalajara, la señora Juana Godínez Andrade platicó que ella ya es beneficiaria del programa y acudió al módulo a actualizar su información y tener su tarjeta del Inapam.

“El dinero cae bien, con tantas necesidades como medicamentos o para alimentación y las cositas que hacen falta en el hogar”, dijo.

En Jalisco, hay 656 mil beneficiarios del programa de pensión para mayores de 65 años, lo que implica una inversión de 13 mil 173 millones de pesos durante el 2022.

JM