A partir de este lunes 27 de marzo, comenzó el proceso de migración de los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar que reciben su pago en el banco BBVA Bancomer al Banco del Bienestar, el segundo cambio de banca comercial a Bienestar en este 2023.

El director regional de la Secretaría del Bienestar en Guadalajara, Marco Gutiérrez, explicó que tras el culminar el proceso de cambio de los beneficiarios que recibían su pensión por Banamex, se inició la siguiente etapa de migración con un estimado de 70 mil pensionados que cobraban en BBVA, de los cuales 30 mil se encuentran en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Comentó que, para este primer día, no se convocó de manera abierta a la población para evitar tumultos. Sin embargo, precisó que a partir de este martes comenzarán las llamadas y acercamientos a adultos mayores beneficiarios del programa para que acudan a realizar el cambio conforme a citas.

Para finales de la semana, los adultos mayores que cobran por BBVA podrán acudir sin restricciones de horarios y sin cita de lunes a viernes, en un horario de 10:00 de la mañana a 05:00 de la tarde.

Durante los pasados meses de enero y febrero, se llevó a cabo el proceso de cambio a los beneficiarios que cobraban en el banco Banamex, mientras que la expectativa de la Secretaría del Bienestar es culminar el cambio de todos los derechohabientes en abril de 2023.

Adultos mayores, de acuerdo con el cambio

Adalberto Flores aseguró que el cambio de la banca comercial al Banco del Bienestar le vino a favorecer debido a que distintos pagos estaban domiciliados a su tarjeta BBVA, lo que ocasionó que se quedara sin dinero en varios momentos.

“Para mí es una bendición, porque así ya no me quedo sin dinero, siempre era de que me pagaban y cuando quería sacar algo ya no tenía y así mucho mejor, ya puedo manejarme a mi gusto”, declaró.

Para Juan Manuel Díaz, el cambio de tarjeta no representa mayor diferencia, pues señaló que la dinámica para el cobro es la misma, mientras que sólo considera que podría haber más orden los días de pago.

“Es igual, yo siento, nomás que vamos a ver si está más sencillo ir a cobrar cuando nos toque el pago, porque luego sí nos hacíamos muchas bolas”, aseveró.

