La persona quien ayer domingo golpeó de manera directa al regidor de Zapopan por el partido Futuro, Pedro Kumamoto, ya lo había amenazado previamente, a él, al partido, y a otras personas integrantes de la agrupación, a través de las redes sociales.

Así lo confirmó este lunes Kumamoto Aguilar, quien dijo, tales agresiones ya fueron sumadas a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Estado luego de que la persona lo agrediera físicamente mientras se encontraba realizando ejercicio en la Vía RecreActiva de Zapopan.

“Al principio yo no sabía de quién se trataba, no lo había reconocido. Tenía el rostro prácticamente cubierto hasta la nariz por unos lentes de tipo ciclista y un casco que tenía puesto. Hasta el final que se quitó los lentes es cuando me doy cuenta que es la misma persona que me había estado enviando mensajes. Había compartido mensajes de amenazas, mensajes de odio, mensajes con elementos políticos y de otros rasgos con el objeto de denostarme y denostar al equipo del partido. Ya se lo dimos como parte de las evidencias de esta reiterada conducta de parte del sujeto”, contó el regidor.

Lamentó que en la mayoría de las ocasiones las redes sociales despersonalizan a las personas, por lo que a través de estas les es sencillo cometer este tipo de acciones, pero hasta ahora no había pasado que llegaran a agredirlo físicamente.

“Habíamos evaluado que no era el momento de hacer alguna denuncia, dado que entonces el riesgo que se notaba no era inminente, ahora que tuvimos este altercado lo que nos toca, no solo conmigo sino con todo el equipo de trabajo, es reforzar nuestra seguridad”, añadió.

Aunque el sujeto intentó darse a la fuga alcanzó a ser detenido por los policías municipales. Sin embargo, fue liberado en el lugar debido a que los oficiales habían señalado que se llevarían detenido al regidor por “riña”, según explicó Kumamoto Aguilar.

El político refirió que prefirió acudir a realizar su parte médico, mismo que ya se encuentra en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Estatal, según confirmó la dependencia. Hasta el momento la Fiscalía no ha informado que procederá con el caso, o si se tiene o no ubicado al responsable de la agresión.

El regidor señaló que no solicitará protección por parte de las autoridades, sino que únicamente se someterá a las medidas cautelares que pueda determinar la Policía de Zapopan y la Fiscalía del Estado.

“Yo insisto, como siempre, en que no quiero ser tratado de alguna forma en especial, sino como cualquier ciudadano o ciudadana, y que este caso, como cualquier otro, se puedan resolver de la misma manera, porque eso es lo fundamental”, finalizó Kumamoto Aguilar.

