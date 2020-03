Pasan por filtro sanitario en Central Nueva diez mil pasajeros al día

Desde que se instalaron los filtros sanitarios por el COVID-19 en la Nueva Central de Autobuses, en Tlaquepaque, los empleados de la Secretaría de Salud inspeccionan en promedio a diez mil pasajeros al día, tanto de llegadas como de salidas.

En cada uno de los módulos se encuentran los filtros al ingreso y salida de andenes. Los empleados de la Secretaría de Salud detienen a los pasajeros y les toman la temperatura con un termómetro infrarrojo a distancia, además de colocarles gel antibacterial en las manos.

Si se detecta que tiene alguna enfermedad respiratoria de cualquier tipo, desde una gripe común, se le regala un cubrebocas como medida preventiva para infecciones a otros pasajeros. Este es el primer filtro.

"Tarde o temprano todos vamos a tener contacto con el virus", le explicó una enfermera a uno de los pasajeros, "lo malo es que como éste se contagia más rápido que una gripa, al rato no va a haber cómo atenderlos en los hospitales, por eso es la medida de quedarse en casa".

Estos filtros permanecen las 24 horas en todos los módulos. En caso de detectar a una persona con temperatura mayor a los 38 grados, entonces se le envía a la Unidad Móvil de Salud, que está estacionada entre los módulos 2 y 3 de la Central.

Generalmente, personal de la dependencia o guardias escoltan a la persona para cerciorarse de que llegue a la unidad, donde se le aplican más análisis: se les toma el peso, la estatura, medida de cintura, glucosa, presión y nuevamente la temperatura, además de que se les aplica un cuestionario.

En caso de detectar a una persona sospechosa de COVID-19, entonces se les ubica en una cámara aislada dentro de la misma Unidad Móvil, a la espera de que sea trasladado a una institución de salud donde se les aplican los reactivos para determinar si son positivos.

Después de revisar a cada paciente, la unidad es sometida a un proceso de desinfección.

Desde la instalación de los filtros, desde hace poco más de una semana, llegan a la unidad móvil de tres a cinco pacientes cada 24 horas, pero ninguno ha resultado sospechoso a COVID-19.

En caso de revisión, los pasajeros pueden solicitar otro horario a los transportistas

Los pasajeros que puedan perder su camión en la Nueva Central de Autobuses debido a que debieron acudir a revisión a la Unidad Móvil de Salud, pueden acudir con los supervisores de la empresa para solicitarles un cambio de horario y no pierdan el pasaje.

En el caso de Primera Plus, el pasajero puede reagendar su viaje dentro de las siguientes 24 horas. Aunque aún no ha ocurrido, las personas que pudieran ser sospechosas por COVID-19, y que se les prohíba abordar el camión, pueden solicitar diferir a otra fecha su viaje, pues esta empresa no da devoluciones.

Viajeros avalan medidas de salud en el aeropuerto

Los viajeros que a diario transitan por las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara consideraron que son buenos los filtros sanitarios que se instalaron dentro de las instalaciones, en el área de abordaje y llegadas, según un sondeo hecho por este medio.

"Están bien, a la salida justamente están con unas pistolitas para medirnos la temperatura y también nos dan gel antibacterial", señaló Ildefonso Villa, quien llegó desde la Ciudad de México de visita a la ciudad.

Gaspar Acosta se preparaba para abordar su vuelo a Los Cabos, y llegó cargado con gel antibacterial y con su cubrebocas. En su opinión, el aeropuerto puede mejorar su vigilancia en las salas de espera, pues los filtros solo están en el interior por la zona donde se ingresa a los vuelos.

"No he visto ninguna medida, esperaría que a la entrada estuvieran para detectar algún tipo de enfermedad, o que colocaran gel en las entradas, siento que le falta un poco".

José Luis Flores, empleado de servicio de taxis, explicó que ellos no tienen contacto con el dinero y que, en su caso, siempre que baja pasaje desinfecta el vehículo. "En mi carro utilizo Lysol, alcohol o cloro. Siempre he sido así".

LS