Pasaje gratis de Tren Ligero genera confusión

-¿Que no el tren es gratis hoy? Le pregunta Laura a Mariana. Mientras las dos jóvenes se quedan mirando entre sí, una usuaria que acaba de entrar les grita que solo se acerque a los cristales de acceso y el sensor les abrirá.



Así como a Mariana y Laura, algunos usuarios sufren la confusión. No hay un letrero que indique que el pasaje es gratis y en ocasiones algunos policías no explican que la entrada es gratuita.

Aunque la mayoría de los usuarios saben del acceso gratuito y se pasan sin más, hay casos en que compran su pasaje y hasta en el sitio de acceso se percatan que por hoy es gratis.

Otro caso es Jorge, el cual llegó con prisa a la estación e intentó colocar su tarjeta para acceder pero la tarjeta no marcaba el precio y la luz verde no aparecía.

Joel, otro de los usuarios que venía acompañado por su novia Ana, comentó que era injusto que fuera gratis para todos. "Si se supone que es por la violencia de las mujeres no me parece que los hombres no paguemos".

Otros usuarios, en su mayoría hombres, se preguntaban a qué se debía que fuera gratis. Las mujeres que estaban alrededor explicaban que se debía al día internacional de la mujer.

Para varias la respuesta a la pregunta terminó siendo incómoda ya que algunos de los sujetos las felicitaron, otros les dijeron que eran una bendición y otro más acoso a una jovencita y le incitó a salir con él por dinero.

Aunque de momento la mayoría de usuarios son hombres o familias, poco a poco se comienzan a ver mujeres con pañoletas, accesorios y blusas de color negro, morado o verde con destino a la estación Plaza Universidad, sitio que es el punto de reunión para que colectivos feministas y ciudadanía en general den inicio a la marcha con rumbo a la glorieta de Los Desaparecidos y Desaparecidas.

