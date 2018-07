Partidos prometen lonche y hasta mil pesos a observadores de casilla

Desayuno, comida, refrigerios y hasta mil pesos por persona, son algunas de las promesas que los partidos políticos realizaron a sus observadores de casillas con tal de que se mantuvieran atentos de los electores que realizarán su voto.

En algunas casillas donde se entrevistaron a observadores del PRI, Movimiento Ciudadano, Morena y del Partido Verde; aseguraron que habían sido capacitados durante algunos días sobre sus actividades que podrían realizar entre las que destacaban denunciar incidencias a sus representantes de partido y no al Instituto Nacional Electoral (INE) para que ellos hicieran lo correspondiente, visualizar que la jornada se llevara en calma y llevar un orden de las personas que asistían a las casillas para realizar su voto.

Por parte de los representantes de Morena que eran dos por casilla, precisaron que el partido les entregaría desayuno, comida, agua, café y todo lo que ellos quisieran comer durante la jornada electoral y mientras estuvieran activos en sus labores de este día.

Los del PRI, quienes también tenían a dos representantes por casilla, detallaron que les habían prometido un desayuno a las 09:30 horas pero que no les habían cumplido, también les prometieron comida, agua y refrigerio durante el día. Además, el entrevistado precisó que el partido les había dicho que al final de la jornada recibirían un pago de mil pesos por persona por prestar sus servicios.

El representante del Partido Verde, con sólo un representante, precisó que no podía dar entrevista por que no estaba tan capacitado para hacerlo, que no sabía qué contestar. Por lo que recomendó, realizar las preguntas a otros observadores.

Por último los observadores de Movimiento Ciudadano, que eran dos personas por casilla, precisaron que el partido les habría prohibido dar entrevistas a los medios de comunicación; sin embargo, en otro lugar, un representante accedió a dar entrevista y detalló que les habían entregado un refrigerio, agua, fruta y que así, durante el día, les entregarían comida para mantenerse en la jornada electoral.

OF