Padres de niños abusados en Chapala señalan amenazas

Padres de familia de los niños que presuntamente sufrieron abuso sexual en el kínder Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, en Chapala, se quejaron de supuestas amenazas sobre ellos para obligarlos a que desistan de sus denuncias sobre miembros del personal que, dicen, actuaba en complicidad, expuso Ramiro Navarro, uno de los padres.

"Sí he sido amenazado, no nada más yo, las mamás también, se les ha amedrentado a las tres, cuatro de la mañana, tocándoles, aventándoles piedras, ha habido muchas maneras de amenazas, la delegada del pueblo también hizo su parte en amedrentar para que no se hicieran denuncias".



Tal es el motivo por el cual sólo los padres de once niños han realizado ya su denuncia formal, explicó Gustavo Pimienta Ruiz, uno de los representantes legales de los padres; pero los progenitores de cinco niños más, quienes también señalan que fueron abusados por su maestra de inglés, no se han atrevido a denunciar debido a las amenazas; no obstante, sí los llevan a terapia psicológica.



Por este asunto los padres ya acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja.



No encuentra los peritajes



El 17 de julio se informó que padres de familia del kínder Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo habían denunciado desde abril a la maestra de inglés, Ana "N", de 29 años, por presunto abuso sexual de once menores.



El primero en denunciar fue Ramiro Navarro, al notar conductas extrañas en su hija. Fue que la pequeña le comentó que su maestra presuntamente los desnudaba, tocaba y ponía a bailar.



Pese a ser el primero en acudir a denunciar, las autoridades no le han entregado a la fecha los resultados de los exámenes ginecológicos y psicológicos de su hija.

La Fiscalía, por su parte, asegura que solo en tres de los niños se encontraron pruebas en sus exámenes psicológicos de abuso; del resto ha sido negativo el resultado.



Piden aprehensión también contra la directora



La directora del kínder también ha sido señalada por algunos de los niños como partícipe en los abusos, así como dos varones que aún no identifican, razón por la cual los padres de familia solicitaron en una de las carpetas de investigación que se le vincule a proceso a esta mujer, insistió Navarro.



"Definitivamente que sí, la directora es responsable, es señalada por los niños, no por todos, pero por la mía sí. (...) Se está acusando de abuso sexual, están involucradas la maestra de inglés, la directora y dos personas que dejaban entrar, al parecer eran sus novios, no estamos seguros de eso, dos hombres que los niños declaran que también hacían tocamientos y fotografías".



Sin embargo, el juez de control de Chapala señaló que no existen los elementos para girar orden de aprehensión en su contra. Es por ello que piden a las autoridades estatales de la Fiscalía y del Ejecutivo que actúen para que haya justicia al castigar a las personas que se demuestre que fueron responsables.