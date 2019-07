Padecen tráfico en Avenida Patria por obras en paso a desnivel

Gustavo Galaviz reprocha que tenía que llegar hasta su destino a las 2:30 de la tarde y a las 3 aún no llega, está atorado en el tráfico sobre la Avenida Patria entre Acueducto y Boulevard Puerta de Hierro. "No me gusta venirme por aquí, ya llevo 30 minutos atorado", comenta el automovilista.

Este tráfico se debe a las obras que iniciaron esta mañana en el paso a desnivel de Acueducto y Avenida Patria, el gobierno de Zapopan informó que éstas durarán alrededor de tres semanas, y que se aprovecharían las vacaciones de verano cuando se disminuye el tráfico.

Comenzamos con el mantenimiento al paso desnivel de Av. Patria y Av. Acueducto.



Checa en el video todos los detalles y consulta rutas alternas para tus traslados. pic.twitter.com/tJ9NvBZ7Fy — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) July 22, 2019

Durante las obras se reemplazarán tres piezas de las juntas de calzada, que unen la parte aérea con la terrestre del paso a desnivel, y que también absorben el movimiento horizontal y vertical al paso de los vehículos.

Los usuarios del transporte público también se vieron afectados por el flujo del tráfico, que alrededor de las tres de la tarde, no pasaba de los siete kilómetros por hora. Una de las usuarias expresó que normalmente la ruta 25 pasa cada cinco minutos, sin embargo, ha esperado 30 minutos por el camión.

El gobierno de Zapopan compartió en un comunicado que las obras costarán alrededor de tres millones de pesos. Las piezas que se cambiarán ya tienen 15 años desde que se pusieron, informaron que es necesario sustituirlas para prevenir accidentes como llantas ponchadas o incidentes mayores.

Para evitar el tráfico durante estas tres semanas es recomendable usar las siguientes rutas alternas:

Si se circula sobre avenida Patria hacia la Zona Real o Periférico Norte, se puede tomar como ruta alterna Juan Palomar y Arias en Naciones Unidas, Avenida Universidad o Paseo Royal Country.

Si se transita por Patria rumbo a Colinas de San Javier o Jardines del Valle, puede tomarse Naciones Unidas o Circuito Madrigal.

Si se va sobre avenida Acueducto desde Periférico, rumbo a avenida Patria, puede circular por Real Acueducto e incorporarse a avenida Patria.

Si se transita sobre avenida Patria desde avenida de las Américas para tomar avenida Acueducto rumbo a Periférico, puede tomarse Atlas Colomos e incorporarse a avenida Acueducto.

