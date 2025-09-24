Nos cuentan que Pablo Lemus hizo ayer un tour maratónico por la Ciudad de México. Corrió de oficina en oficina: se reunió con la fracción de MC, con diputados de Morena, platicó con la presidenta de la Comisión de Presupuesto… y hasta le alcanzó el tiempo para darle la mano a Carlos Puente, del Verde, así como Alfonso Ramírez Cuéllar y Ricardo Monreal del partido guinda.

¿Los objetivos? Que de los 27 mil millones de pesos para carreteras federales asignados para el siguiente año, le toque una rebanada generosa a Jalisco. De paso pidió que le quiten el tope para aumentar la nómina de policías, gestionó recursos para la Línea 5 de transporte masivo (para ampliarla de Periférico al crucero de El Salto) y para el segundo acueducto Chapala-Guadalajara. También respaldó más dinero para la UdeG en 2026, ante el supuesto error que cometió Hacienda en el proyecto presupuestal.

Fue un maratón de alto rendimiento: Lemus salió con la lista de útiles completa, pero falta ver si le firman la tarea.

Por cierto, nos cuentan que la guía del tour fue la diputada Claudia Salas, quien no lo soltó ni un minuto y lo paseó por cada grupo parlamentario, con la etiqueta de “se busca presupuesto”.



* * *



Vero Delgadillo aprovechó las redes sociales para lanzar un mensaje con GPS directo al Palacio Nacional y al Congreso de la Unión: “Nuestras carreteras federales están hechas pedazos y no hay presupuesto que las componga”.

La presidenta municipal de Guadalajara comparó la austeridad federal con la “inversión histórica” del Gobierno estatal, que presume carreteras estatales dignas. Y como buena aliada, cerró con aplausos para Pablo Lemus y su Plan Carretero Estatal 2025-2030, porque “él sí hace lo correcto”.

Eso sí, pidió trato justo en el presupuesto 2026, no vaya a ser que a Jalisco lo dejen en el olvido mientras se pavimentan sueños en otros Estados.



* * *



La que ya empacó maletas y pasaporte para un tour europeo es la secretaria de Turismo, Michelle Fridman. Del 23 de septiembre al 10 de octubre recorrerá París, Varsovia, Fráncfort, Barcelona, Madrid, Roma y Milán. Oficialmente va a “promocionar” a Jalisco y México.

Entre selfie y selfie, la funcionaria participará en dos ferias de peso: IFTM Top Resa 2025 en París y TTG Travel Experience en Rímini, Italia. Puro glamour turístico con sabor a agenda de trabajo.

¡Ojalá regrese con más turistas que anécdotas!

