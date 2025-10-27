Uber afirma que ya puede entrar a los aeropuertos del país, incluyendo Guadalajara

La empresa de taxis de plataforma Uber sorprendió a sus asociados y usuarios con un comunicado en el cual afirmó que ya pueden acceder de forma legal alrededor de 70 aeropuertos en México, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, gracias a una suspensión concedida por una jueza federal.

A través de un correo electrónico, la empresa informó a sus conductores asociados obtuvieron una suspensión definitiva a nivel nacional, concedida por la jueza decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lilia Ochoa, que prohíbe a la Guardia Nacional detener y sancionar a conductores de la aplicación que estén conectados en la misma mientras completan viajes desde o hacia cualquiera de los aeropuertos del país.

Uber podrá tomar y dejar pasaje en aeropuertos del país

De esta forma, Uber podría tomar y dejar pasaje en cualquiera de las terminales aeroportuarias, incluso en aquellas donde todavía no se permite la operación de los taxis de plataforma por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como es el caso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A partir de esta suspensión definitiva, la Guardia Nacional —autoridad que se encarga de las sanciones por violaciones a los reglamentos en el ámbito federal, como es el caso de la operación de los aeropuertos — no podrá sancionar al conductor por usar la aplicación, permitiendo que este pueda completar viajes desde y hacia cualquier aeropuerto del país. Esta medida aplica únicamente para conductores de Uber, y no para el resto de las plataformas.

La Guardia Nacional únicamente podrá realizar inspecciones de rutina. Si el conductor llega a ser retenido por la autoridad federal, deberá mostrar que está completando un viaje con la aplicación, siendo esta la única protección del chofer. Esto significa que no tiene permitido permanecer en las inmediaciones de las terminales aeroportuarias esperando algún viaje, sino que únicamente puede estar ahí si ya tiene un viaje activo.

Uber destaca dicha resolución ante el Mundial 2026

La compañía aplaudió la medida, destacando la importancia de dicha resolución ante el próximo Mundial de Futbol 2026, donde Guadalajara, Ciudad de México y Nuevo León serán tres de las sedes en las que se disputarán algunos de los partidos. Además, instó a las autoridades federales a respetar la suspensión definitiva y exhortó al Congreso de la Unión a legislar sobre el acceso de las plataformas de transporte a los aeropuertos.

Uber afirmó que lo anterior se lleva a cabo bajo la determinación del expediente 1202/2025, sin dar más detalles sobre quién concedió la suspensión. El documento tampoco se encuentra disponible, hasta ahora, en los portales públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual no pueden conocerse las especificaciones concedidas, lo que pone en riesgo a los conductores al desconocer los detalles del acuerdo.

La disputa de Uber para poder operar legalmente continúa

Además, es importante destacar que, de acuerdo con la legislación mexicana, una suspensión definitiva es válida hasta que se resuelva el juicio principal. Esto significa que el juez o la jueza, al otorgar la suspensión definitiva, no está determinando todavía si el acto es legal o ilegal, sino que únicamente ordena que se detenga temporalmente la sanción mientras se estudia el fondo del caso.

Es decir, la disputa de Uber para poder operar legalmente continúa, y de no resolverse a su favor, la suspensión dejará de surtir efecto, devolviendo las sanciones en lo que respecta a la operación de los taxis de plataforma en las terminales aeroportuarias del país.

AS