Pablo Lemus se registra como precandidato a la gubernatura de Jalisco

Como lo había adelantado, este lunes Pablo Lemus Navarro se registró como precandidato a la gubernatura de Jalisco para el proceso electoral de 2024 ante la Comisión de Candidaturas de Movimiento Ciudadano. El registro se llevó a cabo en la Ciudad de México “luego de haber cumplido todos los requisitos debidos”, y tras lo cual recibió el acta que hace constar sus aspiraciones políticas por el partido.

“Es la fecha más especial que he tenido en toda mi vida profesional y en la vida pública. Y es para mi muy representativo el que puedan estar aquí tantos liderazgos que han construido este gran proyecto desde hace tanto tiempo”, dijo Lemus Navarro tras el registro. Acompañado y agradecido con su familia, el hoy precandidato se dijo muy contento de haber dado este paso, que da también consciente “de la enorme responsabilidad que representa el registro”, pues para él, esto representa al proyecto político iniciado en Jalisco desde 2012.

“Es decir, la representación de un proyecto colectivo de muchas mujeres y hombres que durante tantos años han trabajado no solamente para ganar elecciones, sino para hacer grandes gobiernos. Entendamos esto para poder conceptualizar los pasos que vienen hacia adelante”, dijo el alcalde tapatío con licencia.

El próximo viernes 3 de noviembre, añadió, se registrará como tal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, previo al comienzo oficial de las precampañas el día domingo 5 de noviembre. “Reconocemos el trabajo que ha realizado durante 8 años en Zapopan y Guadalajara, y le deseamos mucha suerte en este nuevo proceso. Sin duda, Jalisco se volverá a pintar de naranja”, publicó el albinaranja a través de sus redes sociales.

En su mensaje Lemus Navarro también reconoció la labor de distintas figuras del partido por la relevancia de su labor en el partido, como Mirza Flores, Verónica Delgadillo, Citlalli Amaya, María Elena Limón, Salvador Zamora, Jorge Álvarez Máynez, Samuel García, Dante Delgado, Salomón Chertorivski, entre muchas otras piezas de Movimiento Ciudadano. “De verdad muchas gracias, para mí es un honor, he sentido su cariño, su lealtad, su amistad, durante todos estos años. Hemos hecho equipo y lo seguiremos haciendo”, dijo.

Ante ello, aseveró, una de las estrategias que seguirá dentro de la precampaña es trabajar en un proyecto de unidad y colectividad, donde se incluya a todas y todos quienes aspiren por un espacio en el partido. “Aquí no hay vencedores ni vencidos, somos un proyecto de personas muy valiosas que serán consideras por supuesto en las posiciones más estratégicas para lograr ese triunfo colectivo en la elección de 2024”, dijo Lemus Navarro.

También se comprometió a comenzar a gestionar la ruta de trabajo para dar continuidad al trabajo de los gobierno de MC en Jalisco y sus municipios, para que, si así se lo permite la ciudadanía en junio de 2024, se puedan seguir emprendiendo acciones en favor de las y los jaliscienses “por un Estado más próspero y equitativo”, y ante lo cual visitará los 125 municipios de la Entidad.

“Nosotros no hicimos campañas electorales disfrazadas de representantes de no sé cosa. Nosotros respetamos la ley en sus tiempos y su forma, y por eso en respeto a la ley pedí licencia a mi cargo como presidente municipal de Guadalajara el jueves de la semana pasada para poder estar aquí en este registro, con esa licencia que me permita dedicarme en tiempo, forma, alma, corazón, cuerpo y mente, a esta precampaña”.

-Pablo Lemus Navarro, precandidato por MC al gobierno de Jalisco.

