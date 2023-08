Con la finalidad de promover la igualdad de derechos laborales y erradicar cualquier forma de discriminación salarial, la diputada federal por Jalisco, Laura Haro Ramírez, presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para disminuir la brecha salarial.

“Es increíble que en pleno 2023 las mujeres lleguemos a ganar hasta 30% menos que un hombre por hacer el mismo trabajo; esta brecha salarial es la que debe de erradicarse y en eso consiste la iniciativa”, comentó la legisladora.

De acuerdo con el último estudio del Inegi, en 2020 la brecha salarial entre hombres y mujeres era de 34 mil pesos y en 2022 aumentó a 41 mil pesos, es decir, en dos años las mujeres percibieron siete mil pesos menos al año que los hombres por realizar el mismo trabajo. “En vez de acortar, disminuir y eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres esto se ha ido incrementando y eso es una forma de violencia y tenemos que erradicarla”, precisó Laura Haro.

La legisladora local dijo que la iniciativa también contempla la obligatoriedad donde participe el IMSS y el SAT para tener claridad en los datos.

“Hoy en día no tenemos claro cuánto gana menos una persona, si una persona realiza el mismo trabajo que otra tiene que ganar exactamente lo mismo, por qué seguimos teniendo esta desigualdad salarial, no puede ser”, añadió.

La propuesta ya fue votada y aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales y busca llevar a cabo una reforma al Artículo 123 de la Constitución para garantizar que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin importar ninguna condición que atente contra la dignidad humana.

El dictamen presentado por la legisladora del Partido Revolucionario Institucional aboga por la inclusión de una redacción clara y contundente, que prohíba la discriminación en el ámbito salarial, asegurando que ningún individuo sea objeto de trato desigual por motivos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencia sexual o estado civil.

"Es imprescindible que como sociedad avancemos hacia la igualdad y el respeto a la dignidad humana en todos los ámbitos. La discriminación salarial es una práctica injusta que debe ser erradicada de raíz. Con esta iniciativa buscamos crear un entorno laboral más justo, inclusivo y equitativo para todas las personas", enfatizó la diputada Laura Haro.

La iniciativa de igualdad salarial fue discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y aprobada con 23 votos a favor, cuatro en contra y cinco en abstención, por lo que continuará su proceso legislativo rumbo al Pleno de la Cámara de Diputados.

La propuesta ha sido recibida con gran interés y apoyo por parte de diversos sectores de la sociedad y organizaciones que promueven la inclusión, igualdad de género y derechos laborales.

Ahora la iniciativa será turnada al Pleno del Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre y después a las legislaturas de todos los Estados.

Sueldos están condicionados

Araceli Barba es una guardia de una empresa de seguridad privada que ha vivido en carne propia la discriminación salarial.

En la anterior empresa donde laboraba, los hombres ganaban más y tenían más privilegios que las mujeres.

“No nada más lo noté conmigo, sino con varias compañeras, por ejemplo, los dos guardias que entramos a ese lugar lo hicimos ese mismo día y el ganaba más que yo, como 500 pesos por quincena, a la hora de los uniformes a los hombres les daban tres playeras y a las mujeres solamente dos”, comentó. En su nueva empresa Araceli también ha intentado ser supervisora de los guardias, pero nota que les dan preferencia a los hombres.

Otro caso de discriminación salarial es el de Ramón, trabajador de una empresa del giro comercial que no ha tenido promoción ni mejor salario por su orientación sexual. “Ha habido promociones y siento que no me toman en cuenta, los aumentos de salarios son los mínimos pero a mis otros compañeros sí los promueven y obviamente les dan mejor salario”, explicó.

Por estos motivos, organismos empresariales, de profesionistas, de la comunidad LGBT, entre otros, han manifestado su respaldo a las iniciativas y acciones que garanticen la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

En el marco de la presentación del Distintivo Jalisco Sin Brechas, realizado hace unos días la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STyPS) en conjunto con la Cámara de Comercio de Guadalajara, 10 organismos de jóvenes así como mujeres empresarias, unieron esfuerzos para eliminar la brecha laboral en la Entidad, para ello presentaron el Distintivo Jalisco Sin Brechas, que se otorgará a las empresas que garanticen la igualdad de oportunidades y espacios entre mujeres y hombres.

El Distintivo Jalisco Sin Brechas tiene como objetivo principal salvaguardar la igualdad salarial además de las condiciones. Leonardo Espinoza, presidente de Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codice A.C.), lamentó que muchas veces el acceso a los puestos de mejor salario están condicionados a la identidad y orientación sexual.

