Oficial de Guadalajara escribe libro de poemas

Ante una audiencia de estudiantes de las secundarias federales 93 y 108, Francisco López Lanz, un oficial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, leyó este miércoles algunos párrafos de su libro “Espinas, Flores y Poemas”, texto que tardó 18 años en escribir y que espera que algún día se lo publiquen.

“Nos tienen catalogados como que no tenemos sentimientos, que somos fríos o nada más nos dedicamos a detener personas, también tenemos una parte muy sensible, tenemos sentimientos”, reveló el oficial, quien leyó sus poemas favoritos en el auditorio de la biblioteca José Cornejo Franco, en la Plaza 18 de Marzo de la colonia La Penal.

El oficial, con 22 años de servicio activo, explicó que durante 18 años ha escrito sus poemas al inspirarse del acontecer cotidiano.

“La inspiración me ha llegado hasta durmiendo. A veces me doy el levantón rápido, mi esposa me tiene siempre una libreta y escribo lo que pienso. También estoy patrullando y me llega la inspiración”.

Lanz reconoció el apoyo de su familia, sobre todo de su esposa e hijo, quienes también son elementos activos de la Policía de Guadalajara.

“Llevo 31 años de casado, tuvimos cuatro años de novios, tengo 35 años conociéndola. Soy de los hombres que le escribe cartas y poemas”.

Durante estos 18 años ha escrito 150 poemas, de los cuales surgió la selección para su libro, que mientras tanto se divulgará de manera electrónica.

NM