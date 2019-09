Obstaculizan el trámite de placas para motocicletas

Felipe fue a la Recaudadora número 4 de Guadalajara con la finalidad de ser “de los primeros” en hacer su trámite: la expedición de placas para su motocicleta. Sin embargo, lo mandaron a otra ventanilla.

“Yo llevaba todos los papeles que mencionaban en la página de internet. Me dijeron que ese era un trámite con cita y que tenía que hacerlo en línea a través de un correo electrónico, pero no me explicaron qué tenía que poner o en cuánto tiempo me respondían”, dijo.

Además de Felipe, al menos hay otras tres personas que presentaron la misma situación en esta recaudadora, y deberán esperar hasta el lunes para continuar el trámite, ya que hoy las dependencias de Gobierno no trabajan por ser Día del Servidor Público.

Entre las inconsistencias que encontraron, no se les informó lo que debían escribir en dicho correo, la dirección a la cual debían enviarlo estaba mal escrita y les “rebotaba” la petición, y tampoco se dispuso de un número telefónico para reportar estas fallas.

La directora de Recaudación Tributaria de la Secretaría de la Hacienda Pública, Beatriz Pérez López, reconoció que la dirección de correo electrónico se escribió incorrectamente y entregó la liga correcta (recaudacion.shp@jalisco.gob.mx).

El nuevo trámite de placas para motos comenzó a operar en Guadalajara. Posteriormente será llevado al interior del Estado.

Pérez López explicó que la necesidad del nuevo trámite es el resultado de una estrategia realizada en conjunto con la Secretaría de Transporte, para tener un mayor control sobre el parque vehicular de este tipo de automotores.