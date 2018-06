Observatorio del Agua en Jalisco ve riesgos en eliminación de vedas

Luego de que el Presidente Enrique Peña Nieto firmara diez decretos para suprimir vedas en alrededor de 300 cuencas del país, integrantes del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco consideraron que la acción abre un panorama riesgoso, principalmente porque se permitirá extraer grandes volúmenes de agua por periodos prolongados sin estudios técnicos sobre la disponibilidad del líquido ni participación de la sociedad.

El coordinador del observatorio, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, señaló que “se está entregando a la voracidad del mercado comercial un recurso que debe catalogarse como un recurso vital. No debe convertirse en una situación permanente de emergencia algo que solamente debe ser como emergencia”.

Antonio Gómez Reyna, resaltó que ante la eliminación de vedas se podrán otorgar concesiones que a la larga irán en detrimento de los ciudadanos. “Por ejemplo cuando se concesiona una carretera, el particular nos va a cobrar por esa carretera. Lo mismo con el sector energético, nos dijeron que todo iba a ir muy bien y los precios de las gasolinas iban a bajar y ya vimos lo que ocurrió”.

A continuación las opiniones más relevantes de los miembros del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco respecto a los nuevos decretos:

1. En los decretos se establece que ante la supresión de vedas, que impedían por completo extracción de agua, se establecerán “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”. La Conagua dijo que con esto, “295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas”.

“Se hicieron las vedas porque no había agua, por situaciones críticas por falta de este líquido. Con una veda cualquier empresa extranjera no tiene una certeza jurídica. Con las elecciones tienen que asegurarse antes de que haya un cambio del partido en el poder. Los decretos se pueden ir por lo político, lo jurídico o manifestación social porque la gente no va a estar contenta cuando le quiten el agua”, dijo Antonio Gómez Reyna.

2. “Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción”, se puede leer en uno de los decretos.

“Con estos decretos se suprimen las concesiones sin título vigente. Que comunidades indígenas o agrarias no las renovaron a partir de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales vigente, quedan fuera. Un número de alrededor de 50 mil personas que están en estas condiciones, incluidos pequeños productores”, consideró el coordinador del observatorio, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

3. “La zona de reserva que se establece en el artículo segundo del presente instrumento, tendrá una vigencia de cincuenta años, que podrá prorrogarse de subsistir las causas que le dieron origen, de conformidad con lo señalado en el artículo 40, fracción X, de la Ley de Aguas Nacionales”, sobre este párrafo, Márquez Gutiérrez mencionó:

“Es temerario dar concesiones con esa prolongación de tiempo sobre todo en un entorno tan dinámico. En los últimos 50 años ha caído la disponibilidad bruta de agua por habitante de México, en esa época rondaba a los 18 mil metros cúbicos por habitantes, y en el mejor de los casos hay tres mil metros cúbicos. En Jalisco, sobre todo en el Río Verde, la cifra es cercana a 800 metros cúbicos por habitante”.

JA