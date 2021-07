No entregar sistema de salud al Insabi, una de las mejores decisiones: gobernador

En la ceremonia de entregada de nombramientos definitivos a trabajadores supernumerarios del Organismo Público Descentralizado (OPD) de la Secretaria de Salud, el gobernador de Jalisco destacó que una de sus mejores decisiones en su mandato ha sido no unir los sistemas de salud del estado al Insabi, orden que fue federal y a la que se resistió.

"Aquellos gobernadores que pensaron que les iban a dar más recursos, que les iban a arreglar los problemas que enfrentaban en materia de salud hoy están pagando las consecuencias"

“A veces decisiones que uno toma, sin medir exactamente lo que va a implicar en el tiempo, adquieren relevancia cuando los hechos nos demuestran qué fue lo que sucedió. Piensen un segundo lo que les voy a decir: ¿Se acuerdan cuando el Gobierno Federal estaba presionando a los Estados para entregarle los sistemas de salud al INSABI?, ¿se acuerdan que hace menos de dos años, más o menos, el gobierno de la República sometió a casi todos los gobernadores que les entregaron sus sistemas de salud a la Federación?, algunos pocos resistimos y dijimos que el estado no puede desentenderse de una responsabilidad tan importante como el cuidar la salud de su gente, aquellos gobernadores que pensaron que les iban a dar más recursos, que les iban a arreglar los problemas que enfrentaban en materia de salud hoy están pagando las consecuencias”, comentó el mandatario estatal.

Destacó que el modelo federal del Insabi no ha funcionado desde que se implementó y hay muchas historias al respecto.

“Porque ese modelo no ha funcionado, porque ese modelo lo que ha demostrado, una vez más, porque son muchas historias al respecto, el modelo centralista que esta idea de concentrar en la Ciudad de México las responsabilidades públicas es un camino equivocado, lo que tenemos que hacer es asumir desde lo local la responsabilidad de tener sector salud de calidad, un sector salud que garantice condiciones laborales adecuadas para su gente, un sector salud con infraestructura de primera, un sector salud con medicinas cuando la gente las necesite, en eso estamos trabajando pero el esfuerzo es titánico y no hay solución mágica, no hay posibilidad alguna de un año en dos o en tres resolver el rezago de tantos años de abandono”, dijo.

El día de hoy se entregaron 252 nombramientos definitivos a trabajadores supernumerarios de la OPD de la Secretaría de Salud Jalisco.

