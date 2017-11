Mujeres mexicanas son 'borradas' de cargos públicos

La participación de las mujeres en cargos públicos es reducida en el país. Si bien la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resalta que se han dado avances en el Congreso de la Unión, indica que este sector está subrepresentado en otras esferas públicas.

Por ejemplo, en su estudio “Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género”, la OCDE señala que aunque ha aumentado el número de legisladoras en la Cámara de Diputados federal, sólo 16 de las 56 comisiones ordinarias (29%) están presididas por ellas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también abona a este señalamiento. El Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la institución destaca que a finales de 2015 las mujeres ocupaban 6.94% de las presidencias municipales y jefaturas delegacionales (en el caso de la Ciudad de México) a nivel nacional y 38% de las curules en los congresos locales.

De acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), actualmente en Jalisco sólo cinco de las 125 administraciones municipales están encabezadas por mujeres (4%). Estas son San Pedro Tlaquepaque, Talpa de Allende, Atemajac de Brizuela, Pihuamo y Magdalena.

En el caso del Poder Legislativo estatal, se registra la presencia de 19 diputadas en los 39 espacios existentes (48.7%).

Para garantizar la paridad de género a este grupo, el pasado 3 de noviembre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) aprobó los lineamientos que obligan a los partidos políticos en la Entidad a entregar a mujeres, en las próximas elecciones, la mitad de las candidaturas para presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Otro problema que enfrentan es la discriminación laboral en el sector público.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2016), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) añade que dos de cada 10 mujeres que trabajan en dependencias o instituciones de los gobiernos federal, estatales y municipales han sido víctimas de esta práctica.

Sectores estatal y social deben armonizarse

Tras la aprobación, por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), de los lineamientos para que los partidos políticos en la Entidad garanticen la paridad de género en las próximas elecciones, la jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), Ana Lézit Rodríguez, afirmó que es importante armonizar los sectores estatal y social para que exista una igualdad material y no sólo jurídica.

“Esa mujer que va a tomar decisiones en la participación política a lo mejor, por el empoderamiento que trae, logra pasar todas esas barreras dentro de su partido político, pero se va a enfrentar a una sociedad con conductas sexistas donde viene con esos patrones socioculturales de jerarquización de los sexos y no van a votar por esta situación”.

Rodríguez explicó que la medida es parte de la obligación del Estado, pues ha firmado 12 tratados internacionales para proteger los derechos de las mujeres, de los cuales ocho se relacionan con el ámbito político electoral.

LEA TAMBIÉN: Blindan a mujeres para obtener candidaturas

GUÍA

¿Qué es la violencia política?

Acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto público como privado. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual.

La violencia política puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, incluyendo:

Agentes del Estado.

Colegas de trabajo (por ejemplo personas superiores jerárquicas y subordinadas).

Partidos políticos o sus representantes.

Medios de comunicación y, en general cualquier persona o grupo de personas.

Fuente: Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.

Sólo cinco de las 125 administraciones municipales están encabezadas por mujeres. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Paridad en elecciones es un paso importante para la democracia

Guadalupe Ramos Ponce, (académica del Centro Universitario de la Ciénega)

Los lineamientos de paridad de género recién aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) constituyen un paso importante para la democracia pues esta no puede existir sin la participación activa de las mujeres, según explicó Guadalupe Ramos Ponce, académica del departamento de Justicia y Derecho del Centro Universitario de la Ciénega.

Para la investigadora, en Jalisco y en el país había un déficit muy importante en este sentido, y sin esta medida los partidos políticos difícilmente generarían las condiciones de igualdad dentro de sus propias militancias, a pesar de que las mujeres han sido una de las fuerzas más importantes dentro de partidos como el PRI o el PAN.

Señaló que si bien el sistema de cuotas en el que se establecía una inclusión de las mujeres en un 60-40 y un 70-30 fue un referente para aprobar la reciente medida, era utilizada para colocarlas en espacios con poco electorado o donde sus posibilidades eran nulas. Por esta razón, la paridad de género garantizará una participación efectiva de 50% de hombres y mujeres, no sólo en las diputaciones, sino también en las alcaldías.

“Evidentemente hay a quienes esto no les viene bien porque lo primero que se cuestiona es la capacidad y si las mujeres van a responder al llenar esos espacios, esto es lo que más presiona de los hombres pero no hay argumentos y no hay excusa para que las mujeres puedan llegar a esos espacios de decisión”, manifestó la especialista.

INMUJERES GUADALAJARA

Saldan “deuda histórica” con ellas

Para María Elena García, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (InMujeres Guadalajara), en el Gobierno municipal de Guadalajara aún existe un camino por recorrer en torno a la paridad de género, ya que si bien las mujeres tienen presencia en algunos puestos en el Gobierno, falta desmasculinizar algunos, como las coordinaciones de Obras Públicas y Parques y Jardines, pues no basta con aquellos que se consideran propios para los temas de mujeres por cuestiones de estereotipos.

Para la titular, el primer paso para aumentar la paridad será construir y garantizar fórmulas de manera igualitaria para hombres y mujeres dentro de las listas para los próximos procesos electorales.

“Afortunadamente ya tenemos normativa que nos avale en este sentido y el próximo Gobierno municipal va a tener y debe tener una fórmula paritaria tanto en gabinetes como en el pleno del ayuntamiento” dijo García, quien además celebró la medida acreditada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, por considerar que con ella se salda “una deuda histórica con las mujeres”.

Agregó que señalar a la paridad como un tema en el que sólo ganan las mujeres y alguien más pierde es un malentendido pues con esta medida también ganará la democracia y la ciudadanía misma.

“El hecho es que nos incorporemos más mujeres al gobierno, porque las mujeres ya estamos presentes ahí, pero el tema es que ahora vamos a ocupar puestos directivos” finalizó la directora.