Carlos Lomelí Bolaños hizo suyas las demandas de paz y tranquilidad que reclaman y merecen las y los jaliscienses, ante la apatía del Ejecutivo estatal para atenderlas, esto luego de encabezar una asamblea informativa en Tamazula de Gordiano.

El Presidente Consejo Estatal de Morena fue invitado a participar en un diálogo con militantes y simpatizantes de este partido en este municipio de la zona sur de Jalisco. Los convocantes fueron Reginaldo Magaña y Verónica Álvarez.

En su recorrido por diferentes municipios y regiones de Jalisco, Lomelí Bolaños ha escuchado de la población que no han cambiado las cosas, por lo que dijo que es necesario que la Cuarta Transformación aterrice para que exista crecimiento y desarrollo.

Refirió que en Jalisco, a decir de sus habitantes, se cuenta con un gobernante insensible, lejano, prepotente y soberbio.

TE INTERESA: Colectivos piden que autoridades no dejen de buscar a sus desaparecidos

Por otro lado, agregó que Jalisco merece más y por eso necesita una sociedad más organizada que demande un gobierno cercano, humano, humilde, que escuche y trabaje al pueblo, lo que no sucede con el actual por las manifestaciones que ha recogido en su caminar por el estado.

Hizo énfasis su preocupación por que se rescate al campo de Jalisco y se les den los apoyos a los productores para sacar adelante sus cosechas, respetando la vocación de las tierras en cada región de la entidad. "Jalisco es grande en esta materia y puede producir alimentos para todo el país", recalcó.

Lomelí Bolaños extendió la invitación a todos los presentes para que se unan a este movimiento transformador, siempre y cuando respeten y cumplan con los principios esenciales de no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo. "La Cuarta Transformación no es un discurso vacío, la Cuarta Transformación es un discurso de hechos", concluyó.

Reginaldo Magaña como Verónica Álvarez reconocieron el liderazgo del LomelÍ Bolaños en el proyecto que la Cuarta Transformación, calificándolo como el máximo referente de este movimiento en la entidad.

Productores del sur piden se elabore un censo estatal de vocación de tierras

En su visita por Zotiltic, productores del sur de Jalisco expresaron Carlos LomelÍ Bolaños la necesidad de que se elabore un censo estatal de la vocación de las tierras, ya que la conversión hacia nuevas cosechas como aguacate y berries ha generado problemas en el abasto de agua.

"Es rico Jalisco, pero tenemos que bien administrar nuestra agua y la producción de la tierra", refirió Lomelí en un encuentro que sostuvo con empresarios y productores en este municipio, quienes le manifestaron su desacuerdo por la tala indiscriminanda de árboles que provoca que no haya recarga de agua en el subsuelo.

La demanda que ha recogido de los campesinos de las distintas regiones de Jalisco son los apoyos como semillas, fertilizantes y sistemas de riego para sus cosechas.

El Presidente del Consejo Estatal de Morena se pronunció a favor de que, antes tantas quejas, se apliquen programas de apoyo al campo para que Jalisco ayude a que México obtenga la soberanía alimentaria.

Otra de las quejas que recibió Lomelí Bolaños fue la implementación del programa de verificación vehicular impuesta por el gobierno estatal, a lo que les respondió que es un inconformidad constante en la entidad y se ha pronunciado en contra de éste por tratarse de una medida recaudatoria.

Los asistentes expresaron su malestar por la falta de atención de las autoridades estatales y municipales, principalmente en la prestación de los servicios públicos.

"Un pueblo que tiene justicia social es un pueblo que vive con paz (...) se puede vivir mejor y Jalisco puede tener más y mejores cosas", concluyó.

Este encuentro con productores y empresarios de este municipio del sur de Jalisco fue a invitación de los médicos Federico Mendoza Sánchez y Ricardo Hernández.

io