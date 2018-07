Mitad de aspirantes a UdeG agolpa 10 carreras

De nueva cuenta, las carreras de Medicina, Derecho, Contaduría Pública y Psicología se encuentran hasta arriba como las más demandadas por los aspirantes a la Universidad de Guadalajara (UdeG). La novedad en los dictámenes de admisión en el calendario 2018-B es que 47.46% de los aspirantes se concentra sólo en 10 licenciaturas.

No obstante, el porcentaje de estudiantes que se enfocó en entrar a las carreras “tradicionales” disminuyó respecto a 2017, año en el que se registró una demanda de 52% en esas licenciaturas con mayor demanda.

El coordinador general de Control Escolar de la casa de estudios, Roberto Rivas Montiel, reveló que, además, dos tercios de los aspirantes a estudiar el nivel superior se enfocaron en 20 de los 129 programas que la UdeG ofertó para este calendario.

“Esto a nosotros nos parece muy bueno (…) Aunque sigue prevaleciendo la demanda por las carreras tradicionales, estamos viendo que en este año se empieza a presentar una redistribución en la demanda de los aspirantes”.

Con siete mil 262 interesados, la carrera de Médico Cirujano y Partero (en sus diferentes sedes) fue la más demandada de la UdeG. Después están las carreras de Abogado, con tres mil 162, y Contaduría Pública, con dos mil 302 postulantes.

Los estudios en Psicología, Enfermería, Negocios Internacionales, Administración, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Cirujano Dentista y Nutrición, en orden descendente, completan el “top 10” de carreras más demandadas. Roberto Rivas destacó que ya hay cuatro ingenierías (Industrial, Computación, Ingeniería Civil y Química) entre las 20 carreras más solicitadas por los estudiantes de primer ingreso, y confió en que poco a poco reducirá la cifra de alumnos que quiere estudiar en licenciaturas tradicionales.

Para el Calendario 2018-B, la UdeG aceptó a 18 mil 021 estudiantes de los 53 mil 470 aspirantes a cursar el nivel superior, lo que representa un aumento de cinco mil espacios respecto a las admisiones de hace una década.

Periodismo Digital, la de menor demanda

La licenciatura en Periodismo Digital, ofertada por el Sistema de Universidad Virtual (SUV), tuvo la menor demanda en este calendario al contar sólo con 10 aspirantes. La ingeniería en Diseño Molecular de Materiales, impartida en el Centro Universitario de los Valles (CUValles), y la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, del SUV, completan los tres primeros lugares con menor demanda estudiantil.

“Hay algunas carreras nuevas en proceso de ser del conocimiento de los muchachos, (para) que sepan que también hay estas carreras, y así vemos cómo se empieza a incrementar la demanda”, señaló Roberto Rivas, coordinador de Control Escolar de la UdeG, quien añadió que pese a la baja demanda en algunas carreras, no hay cierres reportados.

“Estamos muy lejos de aquellos calendarios donde teníamos que cerrar inclusive algunas ofertas porque no teníamos suficientes aspirantes ni siquiera para tener un grupo”, agregó.

Alta demanda Carrera Aspirantes Médico Cirujano y Partero 7,262 Abogado 3,162 Contaduría Pública 2,302 Psicología 2,164 Enfermería 2,116 Negocios Internacionales 2,062 Administración 1,843 Medicina Veterinaria y Zootecnia 1,545 Cirujano Dentista 1,538 Nutrición 1,387

Baja demanda Carrera Centro universitario Aspirantes Periodismo Digital SUV 10 Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales CUValles 13 Bibliotecología SUV 20 Docencia del Inglés como Lengua Extranjera CUCSH 21 Humanidades CULagos 24 Estudios Liberales CUTonalá 24 Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores Cuvalles 27 Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria CUCS 29 Licenciatura en Diseño de Artesanía CUTonalá 30 Licenciatura en Historia del Arte CUTonalá 31

La UdeG acepta a 4 de cada 10 aspirantes a licenciaturas

En la última década, la UdeG ha aceptado a 302 mil 769 aspirantes a alguna de sus licenciaturas. EL INFORMADOR/Archivo

En los últimos 10 años, la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha aceptado a un total de 302 mil 769 aspirantes a educación superior en alguna de sus licenciaturas, logrando una cobertura de 40.29%, informó la Coordinación de Control Escolar de la institución.

En el mismo periodo, la matrícula del nivel superior pasó de 82 mil 543 (calendario 2008-2009), a 123 mil 932 estudiantes (calendario 2017-2018). Las cifras representan un incremento de 50 por ciento.

De hecho, si se junta a los aspirantes aceptados durante los calendarios 2018-A y 2018-B, sólo este año suman 33 mil 302 nuevos estudiantes. Hace una década, la UdeG dio cobertura a 24 mil 833 alumnos de nivel superior. Eso significa que la cifra creció 35 por ciento.

Para Roberto Rivas Montiel, el coordinador general de Control Escolar de la Universidad, uno de los retos a futuro estará en la mayor redistribución de los aspirantes en las licenciaturas, ya que 66% de ellos entraron en 20 carreras de las 129 que tiene a su disposición la institución pública, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en las regiones del interior del Estado.

Y para lograrlo se están realizando estudios de pertinencia laboral de las carreras, que indiquen a los jóvenes cuáles son las licenciaturas o ingenierías con mayor demanda de las empresas. “Considerar cómo se mueve el mercado laboral es lo que necesitan las nuevas generaciones; esa es la tarea más importante para la UdeG y tenemos esa responsabilidad a cuestas”, señaló.

Algunos de los aspirantes que encontraron espacio en la UdeG se mostraron satisfechos por ser admitidos. Es el caso de Luis Ángel, quien quedó en la ingeniería en Mecatrónica del CUCEI. “Es una carrera innovadora, en el examen estuve un poquito nervioso pero muy consciente de que con esfuerzo puedes alcanzar tus sueños”.

Ernesto Jiménez, quien estudiará la licenciatura en Economía del CUCEA, aseguró sentirse entusiasmado y feliz por haber sido aceptado. “Me fascina esta materia; creo que en este mundo tan globalizado saber cómo funciona la economía, y todo lo que implica, es de vital importancia”.

Crece matrícula en bachillerato

Este año hubo 70 mil aspirantes, casi tres mil 500 menos que el año pasado. Las autoridades universitarias aún no tienen una explicación para este fenómeno. EL INFORMADOR/Archivo

En la última década, la UdeG ha aumentado en 14 mil estudiantes su cobertura de educación media superior. En 2009 ingresaron 41 mil 132 estudiantes, y en este periodo fueron 55 mil 641 estudiantes. Eso representa 35% de crecimiento.

Para el calendario 2018-B, el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UdeG aceptó a ocho de cada 10 de los casi 70 mil aspirantes. Además, nueve de cada 10 de los aceptados ingresaron al Bachillerato General por Competencias (el habitual, de seis semestres), mientras que el restante entró a alguno de los 26 programas de bachillerato técnico que ofrece la Universidad.

Este año hubo 70 mil aspirantes, casi tres mil 500 menos que el año pasado. “No sabemos si esta reducción sea típica o nos está empezando a impactar la cuestión demográfica… o que los aspirantes entiendan que estudiar el Nivel Medio Superior en cualquier instancia no les afecta para hacer su trámite a nivel licenciatura”, se señaló.

Foráneos en la Universidad

Mil 936 de los estudiantes que iniciarán este calendario 2018-B proceden de otros estados del país. Además, hay 48 alumnos admitidos que proceden del extranjero. En total, representan 11% de los estudiantes de licenciatura de primer ingreso en la UdeG.

Además, seis de cada 10 de los admitidos proceden de una preparatoria oficial de la Universidad, y 12% de un bachillerato público de interior del Estado.

En el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), sólo hay 16 extranjeros que fueron admitidos.

Reduce interés en carreras virtuales

Un total de 638 estudiantes fueron aceptados en las carreras del Sistema de Universidad Virtual (SUV). La cifra es 12.7% menor respecto a los admitidos en el calendario escolar 2017-B. La coordinación de Control Escolar reconoció que el SUV no se ha aprovechado. “Se requiere cierto perfil y aptitudes. Sí se ha fortalecido, pero no ha crecido la demanda y admisión de manera significativa porque no se han dado las condiciones”.

Mujeres, más de la mitad de admitidas

Nueve mil 589 mujeres fueron admitidas a las carreras de nivel superior de la Universidad de Guadalajara (UdeG), lo que representa 53.2% del total de jóvenes que lograron quedar en listas.

El porcentaje crece ligeramente en las admitidas al Sistema de Educación Media Superior (SEMS), donde el género femenino representa 54.42% de quienes estudiarán el bachillerato a partir de agosto: 30 mil 280 mujeres contra 25 mil 361 hombres.

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) fue el espacio con mayor representatividad del sexo femenino en todos los núcleos (temáticos y regionales). En contraste, la predominancia masculina persiste con mayor fuerza en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), donde siete de cada 10 estudiantes aceptados son varones.