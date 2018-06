Miguel Castro promete Cecytej para los Altos Sur de Jalisco

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, visitó la zona región Altos de Jalisco, donde se comprometió con la construcción de un plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (Cecytej).



En su gira de campaña, recorrió los municipios de Villa Hidalgo, Teocaltiche y San Miguel El Alto, donde también sostuvo reuniones con estudiantes y representantes de los sectores agrario y textil.



"Me preocupa mucho el tema de la educación, desde la perspectiva de la prevención, vamos a trabajar para que no tengamos más embarazos a edades no deseados, para que tengamos la oportunidad de blindar a nuestros hijos y que no caigan en el consumo de drogas".



Además de anunciar la construcción del plantel del Cecytej, informó a los presentes sobre sus proyectos en materia educativa, como garantizar el nivel bachillerato para todos, la creación de una segunda universidad pública en Jalisco y la implementación del programa Jalisco Bilingüe, todos con el objetivo de ser pilares para el desarrollo educativo del Estado.



En su recorrido, Castro Reynoso dialogó con los habitantes y reiteró su disposición para escuchar sus demandas y atender las necesidades prioritarias de la región.

LS