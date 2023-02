Aunque son intermitentes, los retenes de sujetos armados y el robo de vehículos persisten en carreteras que comunican la zona norte de Jalisco, comentó el presidente municipal de Mezquitic, César Rolando de la Torre Martínez, refirió que, a pesar de los anuncios de reforzamiento de operativos y presencia de elementos de la Guardia Nacional, la inseguridad en la región limítrofe con Zacatecas continúa y ha alterado la habitual tranquilidad en las poblaciones de la zona.

"Incluso su servidor ya me tocó que me despojaran de un vehículo. Siguen, temporalmente se ponen (los retenes), pero sigue estando inseguro. Mi recomendación es viajar de día y aun así a mí me pasó a las seis veinte de la mañana. A mí me pasó en el tramo de Zacatecas, pero también, hubo denuncia de unos maestros que les tocó entrando al municipio de Mezquitic vía Monte Escobedo, en todos lados están, es parejo", dijo.

En junio del año pasado, el presidente municipal de Mezquitic fue despojado de su camioneta cuando circulaba en la carretera Colotlán-Guadalajara.

El alcalde señaló que toda la región se impactó con el asesinato de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, su prima Irma Paola Vargas y José Melesio Gutiérrez (novio de la primera), quienes viajaban de Jerez Zacatecas a Colotlán. Agregó que no tiene conocimiento de que en su municipio se hayan registrado desapariciones de personas.

Preocupa sequía

El raquítico temporal de lluvias afecta a la cabecera municipal de Mezquitic, que requiere la perforación de pozos para garantizar el abasto de agua, informó el alcalde César Rolando de la Torre Martínez; dijo que el municipio está por arrancar una primera perforación y que esperan que el Estado apoye con la habilitación de otros tres pozos.

"Se visualiza raquítico, especialmente en la cabecera municipal, la temporada de lluvias fue raquítica, no en partes de la Sierra Madre en el ejido de Los Amoles, ahí fue buena. Ya estamos teniendo una situación de desabasto, estamos por perforar un pozo con recurso municipal y estamos a la espera que el gobernador de cumplimiento a la promesa de perforar tres pozos más y ya estamos listos con todo", comentó.

Respecto a los apoyos sociales, el presidente municipal dijo que no han dejado de fluir, tanto federales como estatales, refirió que el año pasado recibieron alrededor de 20 millones de pesos vía el DIF estatal.

JM