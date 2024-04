Charros debe solucionar su problema fundamental: el pitcheo

Ya son una docena de cotejos los que ha desahogado Charros de Jalisco en esta campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), el máximo circuito beisbolero profesional que se desarrolla en primavera-verano, y es muy advertible la necesidad urgente de mover piezas para que muy pronto pueda pasar de ser el equipo de los altibajos y aborde la ruta para convertirse en un conjunto justificadamente etiquetado en el segmento de los más competitivos y espectaculares en esta Liga del beisbol estival mexicano, hilvanando más victorias y atrayendo así a la noble afición para que acuda a respaldarle en los próximos encuentros a sostener en su casa el estadio panamericano de las calles de Santa Lucía en la colonia Tepeyac de Zapopan.

Hay que recordar que en los días del 12 al 15 de abril en curso, que se celebró el serial inaugural, a Charros le tocó visitar a Algodoneros de Aguascalientes, trayéndose solamente una victoria por dos derrotas, asomando desde entonces sus inconsistencias sobre todo en el pitcheo, pero manifestándose tras ello optimista su directiva en cuanto que desde los primeros eventos en casa el escuadrón habría de asentarse paulatinamente e irse día a día mostrando cada vez más sólido, especialmente ante su público.

Pero la presentación en territorio jalisciense resultó dolorosa, lamentable y penosa, siendo que los Sultanes de Monterrey, los afamados fantasmas grises del norte, vinieron a endilgarle tres derrotas, barriéndolos feamente, desnudando con claridad lo que a Charros le falta, que es pitcheo, y como bien se dice, ‘este jueguito se llama pitcheo’.

No obstante que el equipo se ve con buena posibilidad de consolidar su presencia en las líneas defensivas y con una capacidad ofensiva que aspira con justificación a ir apuntalándose conforme avance la agenda ordinaria de la campaña en curso. lo cierto es que no se advierte solidez en el cuerpo de lanzadores.

Y si bien en la subsecuente serie, los días 19 al 21 de abril, en que se enfrentaron ante los Tecolotes de Los dos Laredos el conjunto albiceleste logró rescatar la serie en casa con dos oxigenantes victorias, lo cierto es que tampoco en esos encuentros lució contundente, pues se siguió mostrando deficiente desde el centro del diamante, no obstante que se vio bien en la defensiva y ya más consolidado a la ofensiva, empezando a mostrar el poderío al que nos tienen acostumbrados muchos de los experimentados peloteros que conforman la novena albiazul; siendo que en su roster figuran beisbolistas de experiencia, que son sólidos bateando y fildeando, que ya estaban en la franquicia de Mariachis cuando fue adquirida por Charros de Jalisco, como Oswaldo Arcia, Maikel Serrano, Vimael Machín, y otros incorporados ahora como Juan Camacho, Greg Bird.

Y en tanto la victoria en el primer cotejo de la serie ante los poderosos Toros de Tijuana generó esperanzas de estar ya en la ruta de la continuidad de éxitos al hilvanarse victorias, el conjunto tutelado por el polémico Benjamin Gil volvió a las andadas y sucumbió crasamente en los dos finales eventos ante los tijuanenses, ya que no obstante verse fuerte bateando, persisten en la tan acusada inconsistencia en cuanto al pitcheo, siendo que en ocasiones falla la apertura y en otras no les resulta factible a los relevistas sostener el buen paso de quienes hicieron el trabajo inicial desde la lomita de las responsabilidades.

Debe ser muy claro para la directiva y el cuerpo técnico la necesidad de revisar y tomar decisiones fundamentales a tiempo, y el momento es ahora, para advertir oportunamente qué material humano debe permanecer, cuáles peloteros deben ser analizados con lupa en cuanto a su perfil y el rendimiento para evaluar si procede permanezcan o deban dejar lugar a otros posiblemente más útiles, y qué elementos deben ya estarse buscando con urgencia para apuntalar al cuerpo de lanzadores y quizá alguna posición defensiva o fortalecer aún más el bateo y sea oportuno para producir y provocar triunfos.

De no tomar cartas en el asunto de inmediato el riesgo es que el equipo continúe en la medianía, a tropezones entre claroscuros, y esto se reflejará, como hasta ahora, en la escasa presencia del público, que, no obstante, ha venido aumentando levemente, aun cuando no es, ni por mucho, lo que está acostumbrado a recibir Charros de Jalisco jugando en casa.

Es de seguir exhortando a directiva y cuerpo técnico para que a tiempo se actúe y pronto se encuentre la solución a fin que los caporales blanquiazules luzcan como debe ser a la altura de la franquicia de la gran metrópoli jalisciense.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1