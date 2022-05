Medio ambiente: En lo que va del año, Zapopan reinserta a 187 animales

Tres tlacuaches, dos serpientes alicante, tres aves caracara y una aguililla gris que habían sido rescatados son parte de los 187 animales que Zapopan ha logrado reinsertar en su hábitat este año.

Esta mañana, estos últimos animales fueron reinsertados en el Bosque Pedagógico del Agua Colomos III.

“Estos animales se han recuperado en casas o por gente que reporta en algún lugar y Protección Animal va y los resguarda en la Unidad Villa Fantasía donde se les cuida y da tratamiento. Estos animales que se sueltan hoy para poblar esta zona ya están en perfecto estado de salud”, señaló el presidente de Zapopan, Juan José Frangie.

Por su parte, la directora de Protección Animal, Yamile Lofte Galán, compartió que se eligió el lugar “porque creemos que es muy importante que esta área también esté poblada de los animales que deben estar en la zona, que eran parte de ella antes de que llegáramos los humanos y esto nos va a ayudar a tener un equilibrio ecológico dentro del bosque. Hay que recordar que no solamente son las plantas; si no hay una interacción con animales e insectos no podremos tener un medio ambiente sano”.

Aseguró que la reinserción de la fauna no representa un riesgo para los visitantes a este espacio.

Los ciudadanos pueden reportar la presencia de fauna silvestre a la línea de emergencia 911 o a los teléfonos de la Dirección: 33 3818 2200, extensión 3285, o al 33 1521 3141.

EL DATO

El Gobierno de Zapopan exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones en caso de detectar un animal salvaje en zonas urbanas o habitadas:

No intente atraparlo.

Repórtelo inmediatamente.

Mantenga la calma, pues las reacciones de un animal salvaje son imprevisibles.

En general, el animal, ante la presencia humana, buscará refugio como protección.

Ese refugio puede aprovecharlo y dejarlo atrapado.

Resguarde o aleje a cualquier animal doméstico, como perros o gatos.

JM