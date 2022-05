Matatlán y Laureles: Pepenadores enumeran violaciones a sus derechos y piden liberar a detenidos

En el día 11 del plantón que mantienen los pepenadores Los Laureles y Matatlán afuera de Palacio de Gobierno, el secretario General del Comité Directivo de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco (CROC), Antonio Álvarez Esparza, manifestó que las autoridades han criminalizado a los pepenadores que sólo buscan un trato digno y conservar su trabajo.

"Se han violado los derechos humanos con las detenciones arbitrarias, se ha privado a los pepenadores del derecho a la manutención y un trabajo digno, también coartaron el derecho a la libre manifestación, y a los detenidos se les ha prohibido tener un juicio justo y se les mantiene incomunicados. También protestamos por la mala actuación de la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, que han sido usados en contra de los manifestantes. Además de que los gobiernos municipales no han cumplido los acuerdos previos en materia del manejo de residuos”.

La semana pasada, se registró un enfrentamiento entre policías antimotines y pepenadores que dejó como saldo 67 personas detenidas y siete lesionados. Hasta el momento 62 personas pagaron una multa administrativa y ya se encuentran en libertad.

"Por eso exigimos la liberación de los detenidos y además de que se instale una mesa de diálogo entre municipios, la empresa Caabsa, los pepenadores y el Gobierno del estado"

Después de este hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares y brindó acompañamiento a los aprehendidos.

Álvarez Esparza enfatizó que en el estado se está criminalizando a la pobreza.

“Son más de cuatro mil familias que viven de la pepena, no puede ser posible que exista esa actitud perversa de la autoridad. Por eso exigimos la liberación de los detenidos y además de que se instale una mesa de diálogo entre municipios, la empresa Caabsa, los pepenadores y el Gobierno del estado para llegar a un acuerdo conjunto y resolver esta problemática”.

El representante de la CROC añadió que en el basurero de Los Laureles existe un terreno con condiciones para poder usarlo como una planta de transferencia.

“A un lado del basurero de Los Laureles hay un terreno que se llama Los Pinos, que está con una plataforma y acondicionado para recibir desechos, sólo que no cuenta con el permiso de las autoridades. Si esta petición no les convence pedimos que se abra un mayor espacio en el basurero de Matatlán para que los pepenadores puedan trabajar, nosotros creemos que este asunto no sólo se trata del medio ambiente sino que si no se resuelve, la basura se va a quedar en los domicilios de los ciudadanos”.

Mantienen plantón y exigen liberación de detenidos

La secretaria general del Sindicato de Pepenadores de Jalisco, Araceli Batres, confirmó que el plantón se mantiene en la Plaza de Armas, y reiteró que piden la liberación inmediata de los detenidos, el presidente de la asociación Civil del basurero de Matatlán, Andrés Gaona Ortega, Luis Ernesto Perfecto Cárdenas, Ramón Olivares e Isaac Alejandro Quesada Hernández, quienes aún siguen sin que se les resuelva su situación legal.

“Aquí están las madres de familia y esposas de los detenidos, todas ellas están dolidas y molestas con esta situación, nosotros nos estamos manifestando por la necesidad de trabajar y de comer, y por eso nos maltratan. En Jalisco se ha vivido el abuso de autoridad y ya estamos cansados de eso, este es un problema social muy fuerte que tenemos que resolver, no podemos esperar más tiempo”.

La señora María Guadalupe Hernández exigió a las autoridades que liberen a su hijo.

“Mi hijo Isaac fue el más golpeado por la policía, a él lo acusan por el delito de pandillerismo, sólo es un joven trabajador que estaba protestando porque ya no puede mantener a su familia”.

A su vez, la señora María Sánchez Briseño reclamó que ya ha pasado una semana de la detención de su esposo y no le han resuelto nada legalmente.

“He buscado apoyo para liberar a mi esposo Andrés, pero no nos permiten verlo ni tampoco comunicarnos con él, no podemos pagar una fianza porque supuestamente el delito por el cual está preso no lo permite”.

Desde el 5 de mayo, los pepenadores mantienen un plantón en la Plaza de Armas, mediante el cual piden la reapertura del basurero de Los Laureles, la habilitación de más zonas en el basurero de Matatlán o un relleno sanitario en donde se depositen los residuos generados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ve riesgo de colapso en sistema de recolección

Oscar David Contreras Veloz, secretario general del sindicato de aseo de Guadalajara, enfatizó que al estar aplazando la solución para el manejo de los residuos en la ZMG se puede generar un riesgo de colapso en el sistema de recolección de basura.

“Nosotros estamos siendo rebasados por esta situación, los compañeros están trabajando jornadas excesivas de 12 y hasta 16 horas tratando que los municipios y la ciudadanía no se vean afectados, por eso pedimos que todas las partes involucradas se sienten a dialogar y firmen un acuerdo urgente porque esto no debe seguir así”.

GC