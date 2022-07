Mario Delgado y Ricardo Villanueva: Positiva, reunión entre el presidente de Morena y el rector de UdeG

La reunión del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, con el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, es una muestra de hacer política y diálogo, afirmó el coordinador de la fracción morenista en el Congreso estatal, José María Martínez; dijo que el ejercicio es positivo. Evadió pronunciarse sobre si es un acercamiento para una futura candidatura.

“Es positivo que la gente dialogue y haga política, (¿para una candidatura?) no lo sé, si el buen tío Richie tenga esa aspiración con el dirigente de Morena, no lo sé; pero qué bueno que platiquen. Lo veo con beneplácito, me parece que todo mundo deberíamos hacer política para que las cosas ocurran de mejor manera”, comentó.

El diputado morenista evadió precisar si este tipo de acercamientos podría cambiar la dinámica de confrontación que mantiene con la fracción del partido Hagamos, refirió que están con disposición a platicar con todas las fuerzas y no “hacerle el fuchi a nadie”.

Cuestionado sobre sus viajes a la Ciudad de México y reuniones con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que forman parte de su actividad parlamentaria para buscar experiencias y políticas exitosas que se puedan traer a Jalisco para que la cuarta transformación llegue al Estado. Argumentó que no ha solicitado licencia los días que ha estado en la capital del país y que los gastos corren por su cuenta.

Añadió que, hasta el momento, no ha sido invitado a la reunión con el secretario de gobernación Adán Augusto López, que visitaría Guadalajara el próximo sábado para impartir una conferencia.

JM