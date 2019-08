Marcharán hoy de nuevo contra el "tarifazo" del transporte público

Un grupo de jóvenes convoca a los ciudadanos a manifestarse este sábado una vez más contra el alza en la tarifa del transporte público en esta zona metropolitana, al tiempo de exigir un diálogo con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

De acuerdo con lo previsto, a las 16:00 horas arrancará una asamblea y una hora más tarde dará inicio la marcha en el Parque Revolución, mejor conocido como el Parque Rojo, que buscará culminar en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, en donde se va a leer en voz alta un comunicado.

El texto será un pronunciamiento por parte de la Asamblea Popular contra el Tarifazo; ahí mismo se consultará con los asistentes si desean hacer uso de alguna otra manifestación, aprovechando el contingente.

Por el momento no se ha planteado ni se descarta entrar en alguna estación del Tren Ligero para seguir alzando la voz contra dicho aumento.

Integrantes de la citada asamblea comentaron a medios de comunicación que cuando la tarifa del transporte aumentó a siete pesos nunca fueron reprimidos, aunque sí intentaron hacerlo, pero no pasó a mayores, como este año; además, dijeron, se prometió mejorar el servicio de transporte, pero no fue así.

"Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. No es justo que ellos vivan de nosotros, podrían ganar muy bien y tener al pueblo bien, pero eso a ellos no les interesa, simplemente ellos no tienen llenadera", señaló una de las integrantes de la asamblea.

Agregó que durante el 2015, Alfaro, en ese entonces cuando era presidente municipal de Guadalajara, se oponía al aumento del transporte, pues aseguraba que esa no era la solución, sin embargo "ya llegando al poder cambió completamente su postura, dijo que esa era la medida para mejorar el transporte".

"Enrique Alfaro si estás viendo esto, eres un mentiroso traicionaste a tu pueblo, lo sigues haciendo y el pueblo ya se dio cuenta", expresó en un video compartido por la asamblea.

Otro joven, quien prefirió no dar su nombre, aseveró que es evidente la crisis social que pasa esta localidad mexicana, porque además el sistema de transporte público es ineficiente.

"Tenemos en lo que va del año, más del 22 casos de personas que han fallecido, involucrados con el transporte público y hay un montón de quejas sobre los servicios que se dan tanto en las rutas de camiones, como del interior del tren ligero", platicó.

Subrayó que se necesita la convocatoria para que se sigan sumando más personas a las manifestaciones, ya que considera importante unir esfuerzos.

Dejó en claro que la marcha de este sábado no pertenece a algún partido político, ni a ninguna representación estudiantil, como lo es la Federación de Estudiantes, en esta ciudad.

"Es una marcha popular que convoca a los ciudadanos para, precisamente, levantar la voz, porque es lo que necesitamos, exigir un diálogo con el gobernador de Jalisco y exigimos, prácticamente, que se anule esta iniciativa del aumento a la tarifa", sostuvo.

Puntualizó que los servicios siguen siendo pésimos y el posicionamiento por parte del gobierno es el mismo, aún cuando "ellos saben que las prácticas que se hicieron el viernes 26 de julio fueron violentas e intimidatorias. Ellos no han abierto ningún tipo de diálogo".

Dijo que se tiene una ciudadanía molesta y el problema en todo esto, es económico que afecta los bolsillos de las personas, por lo que no se puede pasar por alto "ni aceptar este atropello".

Un tercer joven, de nombre Ismael, declaró que quieren evidenciar una incoherencia de la administración de gobierno en la que habla que "tendríamos que encaminar al diálogo y todo eso, pero en diciembre pasado entregamos un pliego petitorio a un grupo de manifestantes, pero ha pasado más de medio año y no hubo respuesta".

Igualmente afirmó que la asamblea tomará las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar a los manifestantes.

Cabe mencionar que el pasado 26 de julio iniciaron las protestas por el aumento del 35 por ciento al transporte público y como parte de las manifestaciones, algunas personas ingresaron a las instalaciones de la estación Plaza Universidad del Tren Ligero, en donde con el rostro cubierto dejaron que los usuarios entraran sin pagar.

Ante ello, policías antimotines estatales golpearon y detuvieron a cinco jóvenes, quienes quedaron libres el sábado 27, fecha en el que se llevó a cabo una marcha por las calles de esta ciudad, en el que se usaron cartulinas y mantas con consignas contra el gobernador Enrique Alfaro.

"¡No al aumento en el Tren Ligero, trolebús y Macrobús! El gobierno está para transportar a la gente, no para hacer negocio con la gente", se leía en una de las mantas en esta protesta. Al día día siguiente hubo una nueva marcha.

OA