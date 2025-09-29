¿Movilidad para ciudadanos o para turistas?

La Línea 4 es una alternativa para paliar un poco la crisis de movilidad que padecen pobladores del sur de la metrópoli cuyas vías de acceso son avenida Adolf Horn y avenida Jesús Michel González.

Esa zona, en donde los vecinos tardan de dos a tres horas para salir y entrar a sus fraccionamientos, tendrá tres de las ocho estaciones de la Línea 4 (Periférico Sur, Adolf Horn y Avenida Concepción).

En mis columnas “Vivir con la ciudad en contra” I y II documenté la situación inhumana (y humillante) que viven por culpa del transporte público deficiente, el tráfico, las inundaciones, las obras de último momento y mal programadas, las calles devastadas, la carencia de agua potable y la falta de drenaje.

La Línea 4 debió quedar concluida en octubre de 2024; va a cumplir un año de retraso.

Pablo Lemus declaró el pasado 26 de agosto que la Línea 4 arrancaría después del Mundial de Fútbol del próximo año. Incluso aseguró que la Línea 5 estaría terminada antes.

La Línea 5 resuelve un problema de conectividad entre el Aeropuerto tapatío y el Centro de Guadalajara para facilitar la movilidad de los turistas al Estadio Akron durante la justa mundialista.

Será un legado para la ciudad, sin duda, pero terminarla antes que la Línea 4 implica relegar a un segundo plano el derecho humano a la movilidad de pobladores de Tlajomulco y Tlaquepaque, y anteponer el derecho de los turistas en el Mundial a consumir y moverse.

Lemus recorrió el jueves, por primera vez, el trazo de la Línea 4 de punto a punto en uno de los trenes. Lo acompañaron autoridades federales. Se mostró optimista sobre el pronto inicio de operaciones.

Un día después, el viernes, declaró que la Línea 4 operará antes del Mundial. Esta sería la cuarta ocasión que el gobernador da un tentativo plazo de arranque. Ojalá verdaderamente cumpla esta vez.

Los desafíos para la zona, como dije, no se solucionan con la Línea 4, pero son un punto de partida.

El otro reto es mejorar la infraestructura del Macrobús que opera rebasado junto con sus deficientes rutas alimentadoras. Si los pobladores dejan el auto para subirse al tren, la demanda aumentará y con la capacidad actual rebasada sólo se trasladará el problema.

No hay nada mejor que un transporte público masivo. Y no hay nada peor que un transporte público masivo insuficiente.

En el corto plazo habrá mucha presión para la zona Valles de Tlajomulco.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la Avenida Adolf Horn, una vía mega saturada.

Grupo San Carlos está terminando la segunda etapa de un complejo que proyecta sumar alrededor de mil departamentos y casas junto a Villa Fontana Residencial, lo que generará más población, demanda de servicios y desplazamientos.

Muchos pobladores de la zona Valles de Tlajomulco son la mano de obra de empresas manufactureras globales; ese es el brazo trabajador que le permite a la clase gobernante presumir a Jalisco como la “locomotora económica” de México.

Ese sector de la población, por tanto, debería ser una prioridad antes que cualquier Mundial.