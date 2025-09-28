Guadalajara impulsa a mujeres emprendedoras y comerciantes con apoyos económicos

El Gobierno de Guadalajara impulsa la economía local mediante apoyos a mujeres emprendedoras, comerciantes y locatarios de mercados municipales. A través de la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica se destinan más de 45 millones de pesos en financiamientos que van desde 10 mil hasta 200 mil pesos, con plazos de pago de hasta 30 meses. Dos de los programas están dirigidos exclusivamente a mujeres, mientras que otros dos abarcan negocios y mercados tradicionales.

La titular de la dependencia, Mariana Orozco, explicó que los esquemas disponibles son: Hecho por Tapatías, Juntas Crecemos, Cuidamos tu Negocio y Mercados con Corazón. Los dos primeros apoyan únicamente a mujeres emprendedoras; el tercero está orientado a restaurantes y tiendas de abarrotes, mientras que el último beneficia a los locatarios de los mercados municipales. Los créditos para mujeres no generan intereses, mientras que en los otros casos la tasa es del 5 por ciento.

Orozco destacó que los apoyos no se limitan al financiamiento, pues también incluyen talleres, capacitaciones y asesorías en temas fiscales, contables, de salud mental y habilidades blandas. La intención, dijo, es que los negocios no solo reciban recursos, sino que cuenten con herramientas para consolidarse y garantizar un crecimiento sostenible.

Además de fortalecer la economía local, los programas buscan fomentar la autonomía económica de las mujeres. “Cuando una mujer es económicamente independiente, impacta en su comunidad, en su familia y en el desarrollo de la ciudad”, subrayó la funcionaria, al destacar la importancia de empoderar a este sector como motor de transformación social.

La convocatoria se mantiene abierta y las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica, ubicadas en Pedro Loza 290, en el Centro de Guadalajara. Los requisitos varían según el programa, aunque en general incluyen identificación oficial, comprobante de domicilio y, en algunos casos, referencias personales o ser locatario de un mercado municipal.

CORTESÍA.

SV