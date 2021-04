Manuel Herrera propone impulsar la economía desde la Cámara de Diputados

Con iniciativas como “Reactiva México”, Manuel Herrera Vega, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a diputado federal por el Distrito 6 de Zapopan, plantea crear un paquete de apoyos económicos e incentivos fiscales para la conservación y generación de empleos formales.

Afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “se ha equivocado” al no contemplar estos alicientes a empresarios e inversionistas para que no supriman puestos de trabajo. Explicó que desde el Congreso de la Unión propondrá un esquema de transferencias a las empresas para que no recorten su plantilla de personal.

“No hay ningún apoyo social que pueda sustituir un empleo digno y bien remunerado. Que se les dé apoyo directo a las personas, pero también a los micro y pequeños negocios, a las empresas, para que la gente pueda tener un empleo”, dijo.

También refirió la necesidad de retomar apoyos para guarderías y estancias infantiles, a fin de respaldar a las madres que deben salir a trabajar. Comentó que impulsará el regreso al modelo del Seguro Popular y criticó los resultados del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que, sostuvo, ha generado atrasos en la atención de enfermedades graves y en el seguimiento de la pandemia.