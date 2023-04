Manuel Herrera: de la esfera federal a la municipal

Manuel Herrera es actual diputado federal por Movimiento Ciudadano. Y es un ejemplo claro de que un puesto como el suyo requiere no solamente trabajar en torno a las legislaciones federales, sino continuar en contacto con la ciudadanía, que en este caso se trata de las y los zapopanos del Distrito 6.

Hasta ahora, dijo, ha trabajado principalmente en sustentar la oposición a las propuestas e iniciativas presentadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, las reformas energética, eléctrica, sobre la Guardia Nacional y contra el Instituto Nacional Electoral y su “Plan B”.

“Ha sido una experiencia muy interesante esta legislatura, porque sabemos que Morena y sus aliados tienen mayoría simple en la Cámara de Diputados; sin embargo, no contempla la mayoría calificada y eso es lo que nos ha permitido hacer un bloque de contención para frenar algunas de estas iniciativas que eran muy nocivas para México”, destacó.

En lo individual, presentó una iniciativa para la creación de la Ley Federal para la Reactivación Económica que es fundamental ante los estragos dejados por el COVID-19.

“Es fundamental, porque lo que nos dejó la pandemia fue una experiencia muy importante, que agarró al país sin los mecanismos para poder implementar acciones, proyectos y programas que pudieran apoyar a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que busca es que el secretario de Hacienda tenga la facultad de declarar, en caso de ser necesario, una emergencia económica, para conformar diferentes comités de la mano del sector privado, las universidades, los sindicatos, organizaciones civiles. Y poder reasignar el 2% del producto interno bruto para la reactivación económica en programas y proyectos destinados a las empresas”.

También presentó una iniciativa respecto de la prisión preventiva oficiosa que, señaló, es anticonstitucional.

“Y se ha convertido en una herramienta de persecución política. También una iniciativa para aprovechar la coyuntura en materia de inversiones respecto de los tratados económicos internacionales”.

Pero acentuó que ese trabajo no ha impedido que se mantenga en contacto con las y los zapopanos de su distrito.

“Somos representantes ciudadanos. Implementamos un programa que se llama ‘Sábado con tu representante ciudadano’, que nos dio la oportunidad de regresar a las colonias de nuestro distrito y poder escuchar cuáles son las problemáticas y las gestiones en las que tenemos que ayudar”, expresó.

Esto, señaló el diputado, ha permitido generar cercanía con las personas, abriendo el panorama para que comiencen a confiar más en sus representantes, que vean que trabajan en su beneficio y que en conjunto pueden cambiar sus entornos y su vida diaria.

Por ejemplo, señaló que junto con los liderazgos del corredor de Colotlán se creó un plan estratégico en materia de movilidad para mejorar las condiciones en las que se encuentra esta zona, en la cual, por una parte, falta el transporte público, y por otra, se complica por el tráfico que comienza a incrementarse cada vez más.

En este sentido, se ha planteado la ampliación de la Línea 3 del Tren Ligero hasta Tesistán, conectando con alimentadoras a la zona de Colotlán y los fraccionamientos que han sido edificados a sus alrededores.

También en esta zona se proyecta, en conjunto con el Ayuntamiento de Zapopan, la creación de una escuela de Box, con el objetivo de que tengan un espacio para hacer ejercicio y tener la posibilidad de descubrir nuevos talentos.

Con el objetivo de seguir impulsando esta cercanía con las personas que representa, Herrera se encuentra a disposición de las y los zapopanos en su casa de enlace ciudadano, que comparte con la diputada federal Irisay Rodríguez. Ésta se encuentra ubicada en la Calle Aurelio Ortega #723, colonia Los Maestros, en Zapopan.

“Como diputados federales debemos trabajar desde el Congreso, pero no dejamos esa responsabilidad de estar atendiendo los problemas de nuestros representados, porque a ellos nos debemos”.

Con respecto a sus aspiraciones políticas a mediano plazo, Manuel Herrera indicó que su objetivo es seguir trabajando en conjunto con las fracciones aliadas para evitar reformas que dañen al país, seguir en contacto con las colonias que representa y continuar con su deber como coordinador Nacional de Vinculación Empresarial del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, señaló que si tiene la oportunidad de reelegirse como diputado lo hará, pues para él esta trinchera es de relevancia para incidir en la política de los tres niveles de democracia: desde lo municipal, hasta lo federal.

“Si en la coyuntura se me presenta la posibilidad de buscar la reelección como diputado, la voy a buscar, porque ha sido una gran experiencia, además de que me ha dado la oportunidad de convertirme en un referente del sector privado mexicano dentro de la Cámara de Diputados y con eso poder establecer el diálogo. Si se presenta otra alternativa, la estaré evaluando, pero en este momento es lo que me gustaría”, finalizó el legislador zapopano.