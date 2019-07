Manifestantes exigieron a Poder Judicial aceptar reformas

Con descalificativos hacia los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), más de un centenar de manifestantes se presentaron afuera de sus instalaciones para exigir que acepten las reformas al Poder Judicial, donde se aprobó la eliminación del haber de retiro y se estableció que deberán ser sometidos a pruebas de control de confianza.

"Control de confianza"; "Debes ayudar al pueblo, no joderlo"; "Dejen de robar, corruptos"; "Transparencia en el Poder Judicial", eran unas de las consignas en las pancartas de los manifestantes, que se acompañaron de altoparlantes y de tambores para alentar a los asistentes a irrumpir en el edificio.

Marcos Orozco, uno de los organizadores, explicó que están cansados de que los encargados de la impartición de justicia son los primeros que violan la ley. "Los sueldos que manejan son una aberración para el pueblo, no es posible que un magistrado esté ganando arriba de 150 mil pesos al mes cuando cualquier ciudadano no alcanza para la canasta básica. Si los desquitaran no hay problema, el problema es que realmente ellos no trabajan".

Sobre los haberes de retiro, cuestionó que el magistrado Leonel Sandoval dejó su cargo con un monto de tres millones de pesos, lo que consideró injusto.

El presidente del STJEJ, Ricardo Suro, justificó que el haber de retiro es un derecho ganado y no exclusivo de Jalisco. "Es una prestación que está en la ley, que está de hace muchos años y no todos los magistrados tenemos derecho a eso ni a un monto tan grande, es de acuerdo a los años de servicio, y hay que ser claros, es en todo el país, es una prestación que es legal".

Aunque se presumió que los manifestantes fueron enviados por el Poder Legislativo, Suro no quiso señalarlo y aseguró que no hay distanciamiento con los diputados. "Simplemente hubo una manifestación que como tal se respeta por el libre derecho de manifestarse. No está en mí decir si fueron mandados o fueron por convicción, eso es de cada quien".

LS