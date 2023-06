Diversas asociaciones civiles y colectivos de protección de animal se reunieron la tarde de hoy domingo 18 de junio para marchar a favor de los derechos de los animales, pero particularmente para exigir justicia para los casi 50 perritos que fueron asesinados a manos de Eduardo "N", mejor conocido como el mataperros de Tala.

A las 19:00 horas, los distintos grupos animalistas se reunieron en el palacio municipal de Guadalajara y emprendieron una marcha rumbo al Congreso del Estado, a su paso mencionaban consignas como “yo seré su voz” y “maltrato animal como delito grave”, los marchantes iban identificados con camisas color naranja y demandaban todo el peso de la ley para hombre que torturo y arrebato dela vida a varios canes en su domicilio dentro del fraccionamiento Ruiseñores, en Tala, Jalisco.

“Todos aquí tenemos un sentimiento compartido, y no solo por el tema animal, estamos hartos de ser las asociaciones y las personas quienes tienen que tomar cartas en el asunto en las injusticias de la sociedad. El día de hoy, particularmente hacia los animales, venimos a exigir que el gobierno tome cartas en el asunto, porque no podemos ser nosotros solos contra toda la ciudad, queremos que el gobierno de verdad haga leyes y puedan ser penalizables”, sostuvo Alfonso, rescatista y representante de Ponte Perro

Entre sus peticiones relacionadas con las mascotas, enfatizó que son necesarias más campañas de concientización, esterilizaciones, pero sobre todo el apoyo del gobierno, quien no se ha prestado a dedicar atención a las necesidades de las agrupaciones civiles ni a la condición sanitaria y de control animal que presenta el área metropolitana de Guadalajara.

Añadió que no solo los perros se ven afectados y que luchan por los derechos de todas las criaturas.

“Queremos escuchar qué tiene el gobernador que decir ante esta situación, primero porque las leyes que existen contra el maltrato animal no son exigibles, número dos son muy viejas, ¿cuáles son las nuevas medidas que se van a implementar para poder asegurar que el maltrato animal no solo se vea en los perros?”, continuó.

“Lo estamos pidiendo para los perros, también los caballos, los gatos, los mataderos, a diario millones de animales son asesinados de forma legal”, aclaró

Los manifestantes, cerca de las 300 personas conformadas entre rescatistas, veterinarios y asociaciones civiles, permanecieron frente al congreso cerrando la avenida Hidalgo, los mismos anunciaron que no se retiraran hasta ver resultados y empezar un diálogo con las autoridades para que se reforme el Código Penal del Estado de Jalisco y denomine como delito grave el maltrato animal:

“Queremos que se escuche fuerte y claro, no solo para la ciudad, para el gobierno y para todos. Nosotros sabemos todos los que estamos haciendo. Las redes, los medios, parece abrumador. Qué hermoso es ver que tanta gente se suma, porque cuando las asociaciones nos acercamos a tocar las puertas que nos dicen son perros, no pasa nada, quién va a ser la voz de quien no la tiene, pues aquí estamos, todas las personas reunidas en una primera vez y no vamos a parar hasta que nos hagan caso y hasta que veamos un cambio”, preciso el rescatista