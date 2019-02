Magistrados del STJE aplazan reingeniería administrativa

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) dejó pendiente concretar su plan de reingeniería administrativa, para enfrentar el recorte de presupuesto que tuvo este año. En sesión plenaria, se aprobó ampliar hasta abril el nombramiento de personal de confianza y la adscripción de empleados de base, y quedó pendiente el rediseño de áreas administrativas.

La magistrada, Lucía Padilla Hernández, advirtió que habían acordado que en el primer bimestre se presentaría la propuesta de rediseño para aplicar medidas de austeridad, que hasta la fecha no se han definido.

Padilla Hernández lamentó que el presidente del STJE, Ricardo Suro Esteves, haya faltado a la sesión y no justificara la razón de posponer la revisión administrativa.

La magistrada, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, se sumó al señalamiento y refirió que no tienen claridad sobre el monto del déficit presupuestal que tendrá el STJE con los ajustes a su gasto. La juzgadora destacó que no están asegurados los fondos para el pago de algunas prestaciones al personal de base.

"Se habló de un déficit presupuestal de los 29 millones 649 mil 384 pesos, sin embargo, posteriormente se nos presentó diferentes propuestas de techo financiero que van, desde la que acabo de citar con ese déficit presupuestal, hasta la de un déficit de 31 millones, de diez, de 13; en fin. Me preocupa porque viene como un déficit el treceavo mes del personal de base", comentó.

En entrevista posterior a la sesión, el magistrado Suro negó que se haya incumplido el plazo para presentar la propuesta de reingeniería administrativa, argumentó que mantiene contacto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo para acordar una posible ampliación de recursos para el Supremo Tribunal.

"Las contrataciones de personal operativo es decisión del pleno, no hay una determinación que se tenga que hacer un recorte de personal. La reingeniería se hará en su momento si es que es necesario que tengamos que hacerla, no hay agenda que se pueda imponer para establecer plazos, aunque evidentemente tendremos que hacer un ejercicio serio de austeridad, pero no hay un plazo fatal para eso", aseveró.

En otros temas, Suro Esteves dijo que este miércoles notificarán al Congreso local del retiro de los magistrados Leonel Sandoval Figueroa, Salvador Cantero Aguilar y Esteban de la Asunción Robles; para que el Legislativo pueda iniciar con el proceso de designación de nuevos juzgadores. Negó que haya retraso en los trabajos de las salas que quedaron incompletas por la salida de los tres juzgadores.

Buscan solventar observación de Auditoría

Por usar recursos públicos para subsidiar el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) hizo observaciones en la cuenta pública 2017 del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), que está en plazo de justificar el gasto antes de que se finque el señalamiento. El presidente del STJ, Ricardo Suro, dijo que están con condiciones de solventar el pliego de 18 observaciones de la ASEJ y aseveró que según, jurisprudencias vigentes, el pago es legal.

"El cargo principal es el subsidio (para el pago de impuestos) que al final de cuentas ya no está, desde hace diez años está vigente la jurisprudencia y hasta la fecha continúa simplemente ya no hay recurso para eso y optamos por eliminarlo. No era un beneficio de los magistrados" era para todo el Supremo Tribunal", argumentó.

El presidente del STJE reconoció que el apoyo para pago de ISR se mantiene sólo para el personal de base para evitar una merma en el sueldo, apuntó que a partir de la próxima quincena los trabajadores verán reflejado en su pago el aumento de cuatro por ciento en sus percepciones.

Luego de que la magistrada Lucía Padilla Hernández cuestionó la falta de información sobre el tema, el director de administración del STJE, José Juan Gabriel Salcedo Angulo, informó que llevan avance de 90% en la respuesta que darán a la Auditoría. El STJE tiene hasta el primero de marzo para presentar sus justificaciones para evitar que la Auditoría finque los cargos oficialmente.

Van por reciclaje

El Supremo Tribunal de Justicia buscará ser un "edificio sustentable", el voluntariado del Poder Judicial firmó convenio con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para llevar a cabo el proyecto que consiste en instalar en los edificios sedes del tribunal contenedores para reciclar plástico, aluminio y vidrio. El material se entregará para que tenga un segundo uso y se emplee en la generación de otros productos. El plan fue aprobado por el pleno del Supremo Tribunal.

LS